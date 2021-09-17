交銀保險CEO壽福鋼尋回屍體　動員逾千人搜救　警：疑墮坡失救

中國交銀保險有限公司執行董事及行政總裁壽福鋼，本周日（12日）獨自前往西貢行山後失聯6日。警方、消防、民安隊、飛行服務隊連續5日來海陸空搜索，共動員超過千人，於西貢西一帶，超過40平方公里的山野範圍搜索。至今（17日）中午12時45分搜救隊伍登山搜索，於担柴山附近山坡尋回壽福鋼的屍體。遺體沒有發現可疑傷勢，警方推斷死者行山時發生意外，失足墮下50米山坡失救致死。



消防處署理消防區長陳偉平表示，消防處於周一（13日）下午5時11分接報指，一名男子於本周日（12日）早上到西貢行山，其後失聯。處方在北潭涌設立聯合指揮中心，並根據現場所得的資料，包括失蹤人士的行山習慣、現場一帶的山勢路徑進行分析，經風險評估後，進行行動部署，於西貢西一帶陡峭的山徑、溪澗、叢林及主要山徑分支，進行大面積搜索。消防處亦在警方、飛行服務隊協助下，使用無人機，進行空中搜索偵測 ，搜索超過40平方公里。

陳偉平指，搜索行動有難度，因所掌握的資訊有限，例如失蹤地點、以及失蹤人士採用的行山路線。再加上連日來天氣反覆，搜救人員須經歷長時間酷熱天氣警告和大範圍雷雨，增加搜救風險。行動中，消防處派出攀山拯救專隊、支援隊以及搜索犬，動員551名人員，以及125輛車輛，展開拯救行動。

遺體以綠色帳篷蓋著。（余睿菁攝）

死者伏屍担柴山小徑50米斜坡 沒有可疑傷痕 推斷墮坡失救致死

東區警區刑事總督察江詩韻說，今日中午，搜救人員在位於担柴山附近小徑50米下的斜坡草叢，發現一具男性屍體，身上衣物與失蹤男子出門時衣著吻合，隨身物品例如銀包內的現金、信用卡則並無損失。屍體身體各處有擦傷，腿部骨折，未有發現可疑傷痕。警方推斷死者行山發生意外，墮坡失救致死，遺體由飛行服務隊運送至萬宜水壩西壩。警方連日出動400名警員，更聯同水警到西貢一帶碼頭搜索。

民安隊特遣部隊山嶺搜救訓練辦公室參事秦國樑指，行動中派遣山嶺搜救專隊前往帶郊野公園，動員94人、10輛車。他呼籲，市民行山時應結伴而行，避免獨自一人前往，並時刻留意天氣情況，量力而為。

失蹤人士為一名59歲中國籍男子，警方在13日接報案件，家人指他原定在失蹤當晚與家人食晚飯，但未有赴宴，而在當日早上更身穿行山裝束，獨自離開位於北角的寓所，到西貢一帶遠足。59歲的壽福鋼，為交銀國際控股有限公司非執行董事、中國交銀保險執行董事及行政總裁。