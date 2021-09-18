黑幫犯聚｜新義安「細B」辦中秋晚宴　勝和猛人率眾到賀

黑幫新義安樂富酒樓「犯聚」事件，迅即成為江湖熱話，知情人士透露，今次搞手是新義安猛人、綽號「細B」陳孝廉，他趁中秋臨近，宴請門生及友好社團人馬歡聚一堂，惟走漏風聲，遭警方有組織罪案及三合會調查科（O記）大舉掃蕩，在場123人違反限聚令，合共罰款約61萬元。



「佢（細B）以為冇事，點知走漏風聲，飯食咗一半就畀人冚檔」，該知情人士表示，曾經雄霸尖沙嘴的「細B」近年雖已退居幕後，衝鋒陷陣交由「波波承」及「阿七」負責，中秋節臨近，「細B」搞個「中秋宴」筵開13圍慰勞門生，並預留一兩圍枱給江湖友好「和勝和」前坐館、綽號「ETB」陳運祥人馬。

前晚，過百人陸續到達樂富杏林街近聯合道一間酒樓飯聚，「細B」作為主人翁滿場飛，與「ETB」多次敬酒，他們包了全場，以為神不知鬼不覺，怎料警方一早收到線報，在附近埋伏，至晚上9時許，場內觥籌交錯之際，警方大舉而入，封鎖前後門，殺得他們措手不及，因違反限聚令，每人被罰款5000元，4名被通緝男子更束手就擒。

「細B」好勇鬥狠 作風惹火

「細B」陳孝廉是近年在江湖冒起得最快人物，曾跟隨綽號「尖東霸王」李泰龍，2009年8月4日，李泰龍在尖東香格里拉酒店門口遭伏擊死亡，「細B」繼承李泰龍的尖沙嘴話事人寶座，「細B」戴金絲眼鏡，外表斯文，但好勇鬥狠，多次與同門內訌，及火併其他堂口，近年轉趨低調，扮演太上皇角色，在背後指點江山。