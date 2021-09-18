反恐特勤隊休班警酒後被𨋢門撞到　涉叉頸打人被捕

一名反恐特勤隊休班警員疑酒後打人，涉嫌普通襲擊被捕。消息指，今（18日）凌晨3時58分，姓黃（23歲）男子報案，聲稱在尖沙嘴諾士佛臺遭叉頸襲擊，警方接報到場，拘捕一名姓姜（32歲）涉案男子涉嫌襲擊致造成實際身體傷害，其後證實他是休班警員，駐守反恐特勤隊第二隊。《香港01》正向警方了解事件。



據了解，姜昨晚到諾士佛臺飲酒消遣，至今凌晨離開時，在乘搭載貨升降機期間，被正關上的升降機門撞到。姜遂指罵在升降機內的黃，然後涉嫌出手打人，以右手叉向黃的頸部，致其頸脖有一道10厘米抓傷。在場人士見狀，立即將兩人分隔。黃事後報警求助，並由救護車送院治理。

據知，黃無黑社會背景，當時與4名警員同行，在黃報警時，4人一度離去。警方調查後發現4人是同行人士，並曾經使用「安心出行」出入上址。其中一名同行人士為曾隸屬警察公共關係科的督察鄒昊亨。

一名反恐特勤隊休班警員於尖沙嘴諾士佛臺飲酒消遣後，與人發生爭執，繼而動武。（資料圖片）

警方表示，今日（18日）凌晨4時16分接報，指一名32歲姓姜男子與一名23歲姓黃男子在尖沙咀諾士佛臺10號因瑣事爭執，其間該名32歲男子懷疑以手襲擊該名23歲男子。經初步調查，人員以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」（AOABH）拘捕該名32歲男子，他現正被扣留調查。

被捕男子為一名警員，案件交由油尖警區重案組跟進。警隊表示，非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍及姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及紀律覆檢。