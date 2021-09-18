選委會選舉︱警部署5000警力駐守五票站　反恐特勤隊出動巡邏

明日（19日）為選舉委員會界別分組選舉。警務處處長蕭澤頤今（18日）出席香港警察學院結業會操後表示，警方已作出足夠部署，安排5,000至6,000警力參與全日行動，確保選舉在安全及公平公正環境下進行。據了解，警方將部署人員駐守五大票站一帶，同時反恐特勤隊及鐵路應變部隊皆會參與行動。



選舉委員會界別分組選舉的投票時間為明日上午9時至下午6時，票站分別位於灣仔香港會議展覽中心、尖沙咀九龍公園體育館、屯門大會堂、沙田大會堂及荃灣雅麗珊社區中心，以及一個設於長沙灣警署的專用投票站，中央點票站亦位於會展。

警務處處長蕭澤頤表示，警方已作出足夠部署，安排5,000至6,000警力參與全日行動，包括於票站一帶等高危地方進行高姿態巡邏及搜查，便裝警員亦會被調派到現場可疑人，警方會確保選舉在安全及公平公正的環境下進行，並阻止任何人趁機破壞選舉。他呼籲市民如果接獲消息指有人企圖干擾選舉時，應盡快通知警方。警方暫未收到情報指有人意圖破壞選舉，他強調警方每日在線上線下調查有否違法行為在進行，包括煽動他人犯案，一旦發現警方會果斷執法。

消息指，警方將會出動總區應變大隊第一及第二梯隊參與行動，由明日上午7時起於五個票站一帶戒備及巡邏，而投票於下午6時結束後，會調派人手到會展增援，確保點票順利進行。警方今晚亦會派出反恐特勤隊及鐵路應變部隊，於沙田票站、會展等高危地點戒備，以防有人作任何違法行動，破壞明日的選舉。《香港01》今晚9時到場視察，反恐特勤隊及鐵路應變部隊共30人於沙田票站一帶巡邏，為時約1小時。