賢學思政3人被捕　國安處搜倉檢朱古力　李桂華﹕派物資招攬囚友

賢學思政3名成員今早（20日）被警方國安處人員上門拘捕。據了解警方國安處拘捕20歲召集人王逸戰、18歲朱慧盈及20歲秘書長陳枳森，涉嫌串謀煽動顛覆國家政權罪。上午10時40分，國安處人員將王逸戰帶離葵涌華星工業大廈，又檢走大量朱古力、書本等物資。

國安處高級警司李桂華下午交代案情時指，被捕人士曾發放大量煽動仇恨政府及煽動顛覆國家政權的訊息。另外，他們近日以實質行動凝聚志同道合的人，他們於旺角成立一個會址予追隨者聚腳，包括做小買賣及展覽，亦有系統地向有相同信念的在囚人士提供物資，他引述保安局局長及懲教處處長早前指，有關物品對在囚人士有用，相信可招攬獄中追隨者。



賢學思政在fb專頁證實，指警方國安處今晨6時40分上門拘捕召集人王逸戰及秘書長陳枳森。上午10時40分，國安處人員將王逸戰帶離葵涌華星工業大廈，約半小時後又將大量物資包括朱古力、口罩、書本、魷魚絲和沐浴露搬上密斗貨車。王逸戰其後被帶到位於旺角好景中心，用作賣書、漂書的社區空間「不二」。

另外，據香港浸會大學學生會編輯委員會報道，今日（ 20 日）清晨約7時，浸大學生、前賢學思政發言人朱慧盈接獲國安處來電，要求她到其住所協助調查。她約兩小時後抵達住所，國安處人員已在其家中等候。據了解，她其後也被拘捕。

本土派學生組織賢學思政於去年5月成立，組織召集人王逸戰曾於傳媒訪問時稱，「組織的存在價值就是去試政權的紅線。」國安法頒布實施至今，賢學思政未有解散，王逸戰多次被捕。今年6月4日晚上，王逸戰在旺角豉油街一帶設置街站，被警方以公眾地方行為不檢為由拘捕；6月11日，王逸戰及發言人黃沅琳，涉嫌煽惑他人參與非法集結及宣傳或公布未經批准集結被捕，警方指他們宣傳及呼籲市民在6月12日到旺角及銅鑼灣進行未經批准集結。7月1日，警方在旺角街站拘捕王逸戰等3名成員，涉嫌「分發煽動刊物」。