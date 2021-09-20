九龍塘獨立屋2000萬裝修工程爛尾　海關拘捕不良營商裝修公司董事

九龍塘一間獨立屋業主斥資2000萬元，委託灣仔一間裝修公司進行全屋裝修，並打造一道時尚的室內玻璃樓梯，樓梯索價逾400萬元，詎料該公司其後稱樓梯設計不獲政府批准，另建不符要求的樓梯，且聲稱已向當局提交樓梯工程完工申請，要求業主接受。由於工程拖延兩年多，業主已支付逾千萬元，有感爛尾而不忿，今年4月遂向海關投訴。海關調查後，揭發該裝修公司指樓梯原設計不獲批及已提交完工申請均為虛假聲稱，拘捕涉案裝修公司46歲男董事兼銷售員。



海關拘捕一名裝修公司男董事。

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聲稱設計不獲政府批准 改建不符要求另類樓梯

海關不良營商手法調查科第一組指揮官楊郁文表示，海關較早前接獲一名市民舉報，指一間裝修公司的男董事兼銷售人員，在一項加建室內樓梯的裝修項目的過程中，清楚知道顧客的要求，並已得到政府相關部門的批准，惟收取樓梯裝修款項後，訛稱設計不獲政府相關部門批准，同時建造一道與要求有重大差異的樓梯，其後男董事向顧客訛稱加建樓梯的工程項目已向相關部門提交完工申請，要求顧客接受。

經海關調查、研究十多份相關工程合約後，發現該名男董事從無意圖提供顧客要求設計，其稱原設計不獲政府部門批准，以及就有關工程項目已提交完工申請，均為虛假聲稱，工程更拖延逾兩年。裝修公司46歲男董事涉嫌不良營商手法被捕，海關檢獲一批證物，包括電腦及相關文件作進一步調查。楊郁文指，整個加建樓梯的工程金額涉及400多萬元，是海關偵破同類型案件涉及最高金額個案。 由於樓梯工程屬建築師範疇，海關仍須作進一步調查。

涉案獨立屋位於牛津道一個屋苑。（林朗天攝）

工程拖延逾兩年 業主迄今仍未能入住

據了解，涉事裝修公司位於灣仔摩理臣山道，已營業多年，海關過往未有接過涉及該公司的同類投訴。受害業主僱用該公司為其位於牛津道一屋苑內的獨立屋進行全屋裝修，過程由被捕男董事負責與業主接洽，整個裝修工程涉款共2000萬元，其中包括室內樓梯工程，涉款逾400萬元。據了解，業主要求時尚的玻璃樓梯，裝修公司亦就其要求提交設計，並獲得政府部門批准，但收取款項後，有人向業主訛稱原設計不獲批，並另建一道外型普通、物料低劣的樓梯，而且全屋工程拖延兩年，仍有一半未完成，業主已支付其中逾1000萬元，認為工程爛尾，有感受騙而舉報。

據知，一般裝修工程懷疑爛尾案件均難以調查、追討，今次涉及2000萬元的獨立屋裝修工程，經海關抽絲剝繭調查後，才於樓梯工程項目查獲證據，成功拘捕涉案男董事。而該業主已僱用另一間裝修公司，該獨立屋目前仍未能入住。