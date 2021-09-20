賢學思政案｜曾呼籲不用安心出行、對準政權習武抗爭　3人被捕

賢學思政3名成員包括20歲王逸戰、18歲朱慧盈及20歲秘書長陳枳森，涉嫌串謀煽動顛覆國家政權罪，今（20日）早上被警方國安處人員上門拘捕。國家安全處高級警司李桂華交代案件，指被捕人士曾發放大量煽動仇恨政府及煽動顛覆國家政權的訊息，包括曾呼籲市民不要用安心出行、對準政權習武抗爭等，即使國安法實施後亦未有停止，近日更變本加厲在旺角成立一個會址，提供做小買賣及展覽地方，凝聚志同道合人士，亦有系統地向有相同信念的在囚人士提供物資。



李桂華今午在記者會交代案件指，今早國安處人員在全港各地區拘捕賢學思政共2男1女（18至20歲），罪名是違反國安法第23條，涉嫌串謀煽動顛覆國家政權罪。被捕人士都是組織的骨幹成員，包括召集人、常務秘書及發言人，他們亦是本港中學或大專院校學生。行動中警方搜查多個處所，包括組織的地址及倉庫，檢獲大批開街站用品、刊物傳單、電腦、以及可送往懲教署處所的認可物品。

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涉煽動仇恨政府 曾籲市民不用「安心出行」

涉案的賢學思政於2020年5月成立，李桂華指該組織成立後不斷透過街站及社交平台，發表涉及危害國家安全罪行的言論，即使國安法生效之後仍然繼續發表同類言論。據警方調查所得，涉及的街站共有41次，而且涉案組織在街站及社交平台均發放大量煽動仇恨政府、一些不服從法律及煽動分裂、顛覆政權的訊息。

在記者會上李桂華舉出3個例子，其一是疫情之初，有關組織呼籲市民不要使用「安心出行」程式，如果要填寫資料，亦應使用假訊，以破壞相關制度。除此之外，李指出：「佢哋都有講喎，『光復香港，時代革命』對於佢哋嚟講唔係一個口號，係一個民族信念」，「佢哋覺得下一場抗爭可能係一個戰爭，可能係一個革命，所以佢哋要裝備好心態同技能，亦建議啲人去習武，因為覺得革命再來臨時，係需要全民勇武去抗爭。」李續稱：「佢哋話呢個抗爭係要對準港共政權之外，亦要對準中共政府，好明顯係好清晰顛覆政權嘅情況。」

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李桂華：國安法實施未見停止 追查組織金主資金來源

近期警方更發現相關組織有實質行動，以凝聚志同道合人士。李桂華指實質行動有兩方面，一方面是在旺角成立一個中心，讓追隨者作聚腳點，包括進行小買賣及展覽工作；另一方面亦很有系統地向有相同信念的在囚人士，提供一些物資。他引述保安局局長及懲教處處長早前所指，這些物資對招攬獄中追隨者，有很大作用。李強調調查仍繼續，尤其會追查組織的「金主」或資金來源。

被記者問到協助在囚人士的平台、提供場地作看書或展覽，如何構成違反國安法？李桂華稱要視乎意圖，若意圖是希望透過協助獄中信念相同人士、招攬追隨者、增加組織的影響力，意圖繼續違反國家安全，則構成問題。

記者又追問即使組織幫助在囚人士，或提供場地予人作小買賣，警方如何判斷或證明就可以招攬追隨者？李指組織的策略是有一個聚腳點，希望能夠吸引志同道合人士在一個地方，可以發展興趣或事件，從而提供機會輸送他們的意念，希望參加他們的團伙。