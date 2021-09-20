中秋節月餅海味需求大　首用環保斗載貨　水警檢值1300萬走私物品

中秋節臨近，警方首次發現有不法份子利用環保斗運載大量走私物品往內地，以應付內地節日需求。水警聯同海關於上周六（18日）在將軍澳佛堂澳聯合反走私，其間發現有泥頭車卸下一批貨物及一個環保斗，10名男子以人鏈方式將貨物搬上一艘快艇。人員採取行動並展開追截，惟該批男子登上快艇往內地方向逃去。行動中，人員共檢獲171箱及50袋走私貨物，包括月餅、乾花膠及乾魚翅等，市值共約1,300萬元。



案發於上周六凌晨約1時，水警小艇分區、水警總區特遣隊、水警港口分區聯同海關海域聯合特遣隊人員，在將軍澳佛堂澳展開聯合反走私行動。人員發現10名形跡可疑的男子於佛堂澳新發展區沿岸徘徊，其後一部泥頭車駛進附近空地，卸下一批貨物後離開。該10名男子隨即以人鏈方式將貨物搬往沿岸位置。

其後泥頭車折返並卸下一個環保斗，該批男子即上前搬出環保斗內貨物，並將所有貨物搬往一艘快艇上。人員隨即採取行動，泥頭車立即向將軍澳工業區方向駛去，同時岸上男子亦登上快艇高速駛離現場，並向東南方向逃去。人員遂展開追截，惟該快艇最終在香港東面水域往內地方向逃離。

行動中，人員共檢獲171箱及50袋懷疑走私貨物，市值共約1,300萬元。當中包括一批月餅、乾花膠、乾魚翅、集成電路、電子零件、藥劑製品、化妝品、名牌衣物、手袋及一個環保斗。案件交由海關人員繼續跟進。