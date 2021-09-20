海麗商場斬人｜芬姐頭捱斬阻刀漢續傷人　開顱取3厘米刀片留醫ICU

長沙灣海麗商場麵包店發生的傷人案，三名員工遭持刀漢襲擊受傷。據了解，其中一名遇襲女店員芬姐頭部中刀，3厘米長的利刀碎片殘留在頭顱內，需要緊急開顱移除碎片，現時仍留醫深切治療部，傷勢嚴重，醫生指日後可能有後遺症，家人對此憂心不已。知情人士指，根據閉路電視片段及目擊者所指，疑犯在麵包店買麵包時，未有與店內員工交談或口角，相信遇襲店員未有對疑犯惡言相向。



兩名店員及一名麵包師傅受傷送院。（陳浠文攝）

案中其中一名姓許（63歲）女傷者頭、背受傷，目前仍留醫深切治療部。據了解， 她暱稱「芬姐」，與另一名姓林（60歲）、人稱「雲姐」的女同事，兩人均為涉事麵包店打工20年。知情人士指她們皆盡心服務，風雨不改，即使打十號風球仍會想方法到店舖開工，未料到她們不幸與麵包師傳遭逢橫禍。

知情人士續指，根據閉路電視片段及目擊者所指，昨晨疑犯進入店舖買麵包，店員各自在崗位工作，其間未有與疑犯交談，亦沒有任何爭執及口角。後來疑犯折返店舖，起初他拿起餐盤，佯裝要買麵包，趁眾人不察時，舉刀先行向芬姐施襲。芬姐閃避不及，額頭對上被斬中一刀，頓時倒地不起，惟她見疑犯趨近雲姐意圖行兇，仍奮不顧身，多次嘗試拉開疑犯，以阻止他襲擊其他人。

深水埗區議會前主席楊彧亦曾光顧涉事店舖，有感店員整體服務良好。他事後與傷者家人取得聯絡，引述家人指事件不是坊間所傳話有店員和兇徒爭吵，繼而報復，並形容兇徒的力量非常大，令刀峰折斷，留有3厘米長的刀片殘留在傷者頭顱內。惟現場沒有人發現刀鋒遺失，直至傷者送院並已縫合傷口，事後再做腦掃描時才發現，最終傷者需要接受開顱手術，將刀片取出。

楊彧對事件感詫異，認為警方或有關方面仔細檢查兇器的話，應可及時發現刀鋒斷裂，及時通知醫院作處理，「如果每人都行多一步，傷者就唔使受到兩次傷害。」他希望街坊不要對事件作出太多的臆測，亦呼籲僱主要履行其責任，對員工作出適當的補償及慰問。

據了解，老闆在案發後曾慰問傷者，惟暫未向家屬交代能否提供任何支援。知情人士稱員工為公司勞心勞力，如今飛來橫禍，希望公司顧念20年的主僕情義，盡責任協助受傷員工度過難關。