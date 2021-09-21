警方消防聯手掃蕩「勝和」8處所拘145人　搗破百萬豪裝貨櫃酒吧

警方新界北總區聯同消防處於今年8月至本月期間進行跨部門「寸草」執法行動，打擊區內黑幫「和勝和」收入來源，搗破8個非法處所，包括1間無牌酒吧、4間非法賭檔及3個非法油站，檢獲各類酒精飲品、非法柴油、現金及各非法處所營運器材，總值逾68萬元，並拘捕145人，包括兩名16歲少女酒客，3被捕人士持雙程證，14人懷疑有三合會背景。



警方新界北總區聯同消防處打擊區內黑幫「勝和」收入來源，搗破1間無牌酒吧、4間非法賭檔及3個非法油站，拘捕145人。（翁鈺輝攝）

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警方根據線報及調查，發現有黑幫投資超過100萬元，在偏僻鄉郊地方，改建及裝修兩個20呎貨櫃，拼成一間室內無牌酒吧，最高可容納約100人，並擺放音響及燈光器材，包括卡拉OK，以及高檔梳化及吧枱，貨櫃內籠亦安裝了隔音棉。

2021年8月8日凌晨，警方突擊搜查元朗田心村一間無牌酒吧，以「無牌賣酒」及「在沒有領有酒牌的處所飲酒」，拘捕45男36女，包括2名職員及79名酒客，年齡介乎16至68歲，當中有9個人懷疑有三合會背景。被捕人士包括兩名16歲少女酒客，分別報稱為學生及兼職美容師。行動中，檢獲大量酒精飲品及酒吧營運器材，總值20萬元。

8月19日至20日期間，警方在上水及大埔總共搗破4個非法賭檔，包括1檔百家樂及3檔麻雀檔，以「非法經營賭博場所」及「在賭博場所有賭博」，總共拘捕56人，年齡介乎18至76歲，其中5人懷疑有三合會背景。行動中，檢獲現金、籌碼及一批賭具，總值逾18萬元。上被報人士同時遭票控違反限聚令或被落案起訴，當中涉及罰款或高達70萬元。

消防處則聯同警方打擊上水文錦渡路一帶的非法加油站，搗破3個非法加油站，涉及3萬升柴油及一批入油工具，市值超過30萬元。行動中，執法人員截獲3部油缸車及6人，稍後會以消防《消防(消除火警危險) 規例》及《危險品( 一般) 規例》作出檢控。