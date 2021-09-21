陳同佳案｜潘母促管牧助移交　盼林鄭任期內解決案件﹕低微嘅要求

2018年在台北勒死懷孕女友潘曉穎、潛逃回港後被捕的陳同佳，前年10月洗黑錢罪刑滿出獄，一直協助陳同佳的管浩鳴稱他會回台灣自首，惟至今已接近兩年，陳仍未起行赴台。管浩鳴前日（19日）再次強調陳必定會回到台灣自首，但起行時間要視乎台灣政府。

潘曉穎母親今日（21日）回應管牧，指今日是第四個沒有女兒陪伴的中秋節，每日她仍會想起女兒，感痛心難過，並指目前自首的爭論點在於台灣要求港方移交證據及口供後才會接收陳同佳，惟台港雙方不溝通，她呼籲管牧幫助解開死結。她又表示希望在本屆政府任期內解決女兒的案件，「減少我哋好少好少、一啲啲嘅傷痛。」



2018年在台北勒死懷孕女友潘曉穎、潛逃回港後被捕的陳同佳（左），前年10月洗黑錢罪刑滿出獄，一直協助陳同佳的管浩鳴（右）稱他會回台灣自首，惟至今已接近兩年，陳仍未起行赴台。（資料圖片）

香港聖公會教省秘書長管浩鳴前日到灣仔會展投票站投票後，被問到台灣殺人案疑犯陳同佳近況時不欲多談，但強調對方必定會回到台灣自首；至於何時起行，管牧稱：「不如你問台灣政府好過」。

潘曉穎母親透過網絡媒體「MIHK TV」發布一段錄音，內容回應管牧日前的發言，並向特首林鄭月娥提出要求。她表示今日為中秋節，對她而言是第四個沒有女兒陪伴的中秋節，母女不能再相見、聊天，如今她仍會每日想起女兒，感痛心及難過，但陳同佳作為殺人棄屍的犯人，仍然可與家人共享天倫之樂，反問管牧兩家人是否一樣淒慘。她又提及去年聖誕前夕，曾向管浩鳴寄出一個粉紅色行李篋，與潘曉穎遇害被藏屍的類似，並要求轉交陳同佳，暗示「見篋如見人」，她希望知道陳同佳收到後有何回應。

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她又指，自2018年至今不斷寫信予政府要求特事特辦，引渡陳同佳到台灣受審，但最終陳只被判洗黑錢罪成，「其實陳同佳正式坐監，只不過幾個月，咁就出返嚟」。時至今日，陳同佳仍受到警方保護，而政府亦以機密為由不透露為何仍然保護他，潘母質問陳是否「好多好多仇家呀出面，係咪驚有人殺咗佢呢？」。

對於管浩鳴指陳願意到台灣自首，但需要台灣方面接收，潘母指目前的爭論點在於台方要求港府先移交案件證據及口供後才能接收陳，惟港台雙方就此問題不作溝通，她向管表示﹕「如果你真係有心幫阿女，我希望你盡快解開呢個死結。」她亦提及曾有政府官員及各界人士稱，由疑犯親自將香港證據帶到台灣，她希望管盡快幫忙勸說各方面，以解決此問題。如果各方仍各持己見，她提出是否可考慮在港審理案件，例如「「域外法權」，希望可能政府在本屆任期內解決女兒的案件，「減少我哋好少好少、一啲啲嘅傷痛，咁我哋都係好低微嘅要求啫。」