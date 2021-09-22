有片．我係黑社會│紋身漢搭霸王小巴遭拒　勒索站長1000元被捕

青衣寮肚路長宏邨小巴總站昨發生自稱三合會成員勒索金錢案，機警站長臨危不亂，拍下對方勒索1,000元過程。片中一名姓盧（40歲）紋身漢，自稱阿峰，穿上帶點污漬又穿窿的白色短袖T恤，踢着拖鞋走進站長室，向姓王（48歲）站長投訴較早前被小巴司機拒搭霸王車，更自稱是黑幫新義安「顏成嘅細佬」，解釋拒付車資原因:「你唔係淨係侮辱緊我，仲侮辱我大佬，侮辱緊我嘅單位」。



片段開頭即見阿峰握着手機走進站長室，劈頭就說:「我係成哥啲細佬，司機都唔會收錢，大家都識我，我成日喺度同成哥傾計」，王表現愕然，不明他意思，阿峰即補充：「我係佢黑社會啲細佬」，王問：「邊度黑社會」，他即說：「新義安」。

有人更大條道理說：「我今日響得成哥個朵，你係咪都應該畀番啲面我」，王反駁：「畀乜面？你上車就要畀錢，你黑社會唔駛畀？」阿峰則解釋：「幾蚊車錢，我唔係搭唔起......你咁做，唔單止踩我，連我個單位都冇面」。

「畀一千蚊，大家攞個意頭」

王假扮就範，暗中盤算蒐證及報警，讓對方以為自己屈服。阿峰其後直接勒索金錢，另一段片則見他說：「畀一千蚊，大家攞個意頭」，阿峰一再重申：「你唔係淨係侮辱緊我，仲侮辱我大佬，侮辱緊我嘅單位」。他又吹捧「顏成」是幫中地位舉足輕重：「紮職……，要佢主持」。其後又提及：「我阿公叫細超，係屯門新義安。」

王拍下證據後，即偷偷報警求助，警方到場調查後，以涉嫌勒索及自稱三合會成員拘捕阿峰，案件交由葵青警區反三合會行動組跟進。有反黑組警官透露，沒有聽過案中男子提及的「顏成」人馬，而「細超」應該年過七旬，退隱江湖逾30年。

自稱阿峰的紋身漢聲稱：「我係成哥啲細路，司機都唔會收錢，大家都識我，我成日喺度同成哥傾計」（網片截圖）