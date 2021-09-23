觀塘海濱巨月完成任務　受風吹雨打漏氣飄浮海面　網民：海底撈月

今年中秋「打卡」熱點觀塘海濱，15米高巨型發光月亮模型渡過假期後完成任務，疑因受風吹雨打，今（23日）早上先在海面飄浮，再漏氣扁塌。網民笑言如今可「海底撈月」，又稱「好似打邊爐放山根落咗湯度。」

市民目擊巨月穿了一個大洞，然後沿岸飄流。主辦方表示原定今早收回月球，但因天氣關係意外塑帶撕裂跌進海中，已經啟動處理方案盡快將月球撈回海面處理。



中秋多個「打卡」熱點當中，以觀塘海濱最受歡迎，15米高超巨型發光月亮模型置於海上的躉船上，市民可拍攝到「雙月」風景。中秋正日及翌日天公造美，市民避過風雨外出賞月。不過假期過後，今（23日）風起雲湧，觀塘海濱巨月疑因受風吹雨打，先在海面飄浮，再漏氣扁塌。

主辦方GP42 全民「燈」月解釋，原定在昨晚活動完成後，今早收回月球，但因天氣關係意外塑帶撕裂跌進海中，已經啟動處理方案盡快將月球撈回海面處理。

天文台於上午10時發出警告，指預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港。預測今日大致多雲，間中有驟雨，初時局部地區有強烈狂風雷暴。吹和緩至清勁偏東風。

▼9.21中秋節 觀塘海傍逼滿賞月市民▼



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驟雨及雷暴正影響廣東沿岸，在上午10時，位於南海南部的熱帶低氣壓集結在峴港之東南約440公里，預料向西北移動，時速約22公里，移向越南中部一帶。展望未來一兩日大致多雲，風勢較大，有幾陣驟雨。