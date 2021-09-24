50分鐘內4宗車禍　4小時累計11宗　大埔吐露港撞不停

大埔吐露港公路今（24日）早塞爆，50分鐘內發生4宗交通意外，合共牽涉11輛汽車，至少兩人受傷，其中早上6時58分，吐露港往沙田方向近廣福邨對開發生5車串燒意外，包括3輛私家車、一輛的士及一輛客貨車，意外中一名的士司機受傷送院治理。



另外，早上６時45分，吐露港往上水方向近天賦海灣對開亦發生兩私家車相撞，其中一輛黑色私家車車頭嚴重損毀，殘件散落一地，幸有驚無險，沒人受傷。至早上7時17分，同樣往上水方向近科學院對開，兩私家車亦告相撞，幸沒人受傷。18分鐘後，吐露港往九龍方向近日榮花園，一輛泥頭車與田螺車相撞，一人受傷送院。受連串事故影響，現場交通嚴重擠塞。

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4小時內累計11宗意外

至早上8時至10時，吐露港公路再發生約7宗交通意外，包括早上8時22分上址往上水方向有兩輛私家車相撞、8時40分往沙田方向有1輛的士及2輛私家車相撞。1分鐘後（8時41分），往上水方向又有5輛私家車相撞，2人受傷。

至8時52分，分別再發生兩宗私家車相撞車禍，涉及6輛私家車，幸好均沒有人受傷。至早上9時21分，吐露港公路往上水方向有7輛私家車相撞，至10時22分往大埔方向再有2輛輕貨相撞。

吐露港公路去年共發生231宗意外

連串意外疑受天雨路滑影響肇禍，吐露港限速100公里，是本港最多交通意外的高速公路之一，去年全年共發生231宗，僅次於屯門公路（251宗），今天早上短短不足4小時內（６時45分至10時22分），已發生11宗交通意外，佔去年總數的百分之4.7，相當驚人。

香港汽車會會長李耀培表示，吐露港公路設計不會有問題，相信與天雨路滑及駕駛態度有關，主要是跟車太貼，前面車輛因突發事故而收慢，尾隨車輛容易收掣不及釀意外，而越是熟識路段越易出事，司機因為行慣容易掉以輕心，來不切反應。