黑工集團涉偽造文件向入境處申23宗外傭簽證　男中介被判囚15個月

入境處早前搗破一個假外僱及中介集團，涉嫌用偽造文件向入境處申請簽證，將黑工假扮成外傭來港工作，拘捕了23名假外傭及一名56歲男中介。涉案男中介今日（24日）於沙田裁判法院被判入獄15個月。

入境處指，涉案中介遞交涉嫌盜用他人身份證及偽造月結單，報稱其為傭主為假外傭申請簽證，入境處人員核對下發現多個申請中如水費單、月結單等資料均為一樣，揭發案件拘人。



入境處人員核對下發現多個申請中如水費單、月結單等資料均為一樣。（王譯揚攝）

總入境事務主任張國熙表示，涉案中介以不法手段為打算來港打黑工人士，向入境處申請外傭簽證，入境處中介外傭組於2018年4月起，發現涉案中介遞交的多份申請表中，不同僱主的收入、地址證明等資料，其水費、電費及用量均為一樣，另外經濟證明包括月結單，其本金及客戶編號亦為一樣。入境處再向相開簽發機關查詢，發現所有文件均為偽造。

中介向每人收費2至4萬不等 23宗個案涉款90萬元

入境處於2018年7月採取拘捕行動，拘捕23名假外僱及該名中介。行動中人員檢獲2部電腦、4部電話，亦從中發現相關的虛假僱主證明。張國熙指，涉案中介為打算來港做黑工的人士辦理假外傭合約，每人收費約2至4萬，共涉約90萬元。有關人士要透過朋友聯絡該名中介及付款，當取得簽證後便來港做黑工，包括於酒吧、餐廳、貿易公司等工作。中介亦會要求假外傭熟讀合約，包括僱主名、地址及家庭成員，以防於街頭被人員截查時露出馬腳。

疑盜用僱主資料申請簽證 電費水費單用量一樣露破綻

張國熙又指，涉案中介以非法途徑取得香港居民身份證副本及個人資料，扮作僱主資料申請簽證，並會改動收入及住址證明以支持申請。入境處聯絡涉案外傭報稱的僱主，發現他們均為不知情下被盜用資料，亦從未聘請過涉案外傭。張國熙稱會繼續調查涉案中介如何取得有關資料，涉案23名假外傭因向入境處作虛假申述，早前均被定罪及判監，最高刑期為8個月，不排有更多人被捕。

張國熙稱，入境處明白外傭與香港家庭密切，為保障僱主及家庭，會按每宗申請按入境政策及相關要求詳細審視，當有文件不齊全及不清楚，會主動聯外傭及僱主要求解釋。張國熙又指入境處每年處理數以十萬計的外傭簽證申請，但不等於會馬虎了事，是次破案關鍵就是人員透過水費、月結單等發現蛛絲馬跡。

張國熙重申任何人向入境處作虛假申述屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監14年及罰款15萬；另外持有、製造虛假文件及串謀詐騙，一經定罪最高可被判監14年。張國熙又呼籲市民應保管好個人資料，及聘請外僱時應光顧有信譽外傭公司。