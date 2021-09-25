警深水埗及中環搗破無牌酒吧　44人被捕兼罰款

警方昨日（24日）於深水埗及中環，先後搗破無牌酒吧。深水埗警區反三合會行動組及深水埗分區雜項調查隊，昨展開代號「虎撲」行動，晚上約10時在福華街27號一單位合共拘捕29人，檢獲295罐啤酒及一批音響設備。



被捕人士中，1名61歲男子涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「藏有酒類飲品可再販賣用途」、「經營無牌卡拉OK場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕；16男12女（38至74歲）則涉違反「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，其中1名女子為內地人，他們亦涉違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）被罰款。

另外，昨晚約7時，中區警區反三合會行動組則展開代號「風林（FANWOOD）行動，突擊搜查區內的酒吧，並於利源西街9至13號一單位，搗破無牌酒吧，檢獲約454支酒、18個膠桶及約1,000元現金。

行動中，1名39歲非華裔女負責人，涉嫌「無牌賣酒」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、違反第599F章被捕；8名非華裔女子、2名非華裔男子及4名本地男子（23至61歲），則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕，同時涉嫌違反第599G章，警方將會向他們發出定額罰款通知書。