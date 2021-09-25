水警失蹤｜走私大飛惡意撞翻水警快艇　墮海水警有穿救生衣

水警小艇隊今晨（25日）於沙洲對開進行反走私行動時反艇，女高級督察林婉儀失去蹤影。消息指，事發時水警快艇鎖定一艘目標船隻，相信是走私大飛，雙方在泊滿船隻的海面上穿梭追逐，其後水警快艇遭大飛惡意撞向右邊船尾，導致其翻側沉沒，而大飛肇事後逃之夭夭。艇上4警全部穿着救生衣，其中3名水警獲救，主要為輕傷，惟女高級督察則下落不明，懷疑被水流扯走。警務處處長蕭澤頤傍晚到醫院探望獲救的水警，並表示會與各相關部門全力搜救，行動今晚仍然繼續。



【水警墮海】下午4時許，涉事的水警快艇由吊船吊起。（馮國良攝）

消息指，警方與3名獲救水警初步了解情況後，相信事發時他們一行四人的小隊於沙洲對開巡邏時，發現有快艇疑正在走私凍肉，遂上前截查，惟對方高速逃逸，水警快艇尾隨追截，當時海面上停泊不少船隻，雙方於是在船隻間穿插追逐。其後，水警快艇被走私大飛撞及右邊船尾，撞擊力導致整艘快艇翻側，船上4名水警全數墮海。其中兩名水警自行游出水面，惟林婉儀及另一名同僚被困於快艇下方。當時附近有另一艘水警支援艇，船上水警見狀後，立即跳入海中及潛至船下救出其中一人，惟現場水流急湍及混濁，女高級督察疑被水流扯走，未能尋獲。警方現正追緝在逃走私大飛的下落。

據了解，失蹤的女高級督察林婉儀已婚，膝下無兒女。她於2007年加入警隊，任職軍裝警員，至2010年晉升為見習督察，後來因熱愛水警工作，於2015年加入水警，並在去年轉至水警小艇隊。個性外向及熱愛運動的她，亦是警察足球隊足球員。

▼▼水警小艇反艇 1失蹤3受傷▼▼



+ 11

至於受傷獲救的3名警員，分別是一名外籍高級督察，其左胸、左背及左臀瘀傷；一名警長頸部扭傷、右手臂擦傷及右膝瘀傷；以及一名警員左背及右臀瘀傷。他們目前於屯門醫院留醫。傍晚時分，警務處處長蕭澤頤探望3人，逗留約20分鐘後離開，他向傳媒指警方會與消防處、政府飛行服務隊及內地相關部門全力搜救，行動今晚仍然會繼續。入夜後，龍鼓灘仍有警方人員使用航拍機出海搜索，至晚上9時許改往蝴蝶灣燒烤場一帶繼續搜尋失蹤人員的蹤影。

海事處：船隻曾漂入內地水域 14艘內地船參與搜救

海事處回覆指，由於事發地點鄰近內地水域，而肇事船隻於事發後亦曾隨水流漂入內地水域，因此香港海上救援協調中心於早上9時46分聯絡廣東省海上搜尋救助中心，並協調各自所屬海上搜救單位在各自水域內展開搜救工作。行動中，共有14艘內地船隻在內地水域參與搜救工作。

海事處指根據2010年廣東與香港簽訂