水警失蹤｜跨部門繼續海空搜索　警龍鼓灘放航拍機協助

水警小艇隊昨於沙洲對開進行反走私行動時，遭大飛惡意撞向右邊船尾，導致其翻側沉沒，女高級督察林婉儀墮海失蹤。踏入第二日，水警、消防處及政府飛行服務隊到場搜救今（26日）繼續在龍鼓灘一帶搜索，包括出動蛙人及使用航拍機。一度漂入內地水域的水警快艇，現於昂船洲政府船塢檢驗。



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據了解政府飛行服務隊今早兩架直升機參與搜索，一架在港珠澳大橋往大澳方向搜救，另一架在沙洲一帶盤旋。

警方表示昨日（25日）上午，一艘水警快艇在沙州一帶水域執行職務期間翻側，船上四名人員墮海。水警迅速到場支援並救起其中三人，但同行的女高級督察卻不知所蹤。三名獲救的警務人員清醒，被送往屯門醫院治理，情況穩定。

警方高度關注事件，即時聯同海事處、消防處及飛行服務隊進行大規模聯合搜救行動。由於事發地點鄰近內地水域，警方同時啟動內地廣東海上救援協調機制，由內地海警及南山海事局派出船隻在內地水域進行搜救。目前，兩地搜救工作仍然持續。

警方對失縱及受傷人員的家屬表示慰問，並會向他們提供所需支援。警方同時感謝各個相關部門的協助，會繼續全力進行聯合搜救行動，期望能夠盡早尋回失蹤人員。

據了解政府飛行服務隊今早兩架直升機參與搜索，一架在港珠澳大橋往大澳方向搜救，另一架在沙洲一帶盤旋。（flightradar24截圖）

周六（25日）一行四人的小隊於沙洲對開巡邏時，發現有快艇疑正在走私凍肉，遂上前截查，惟對方高速逃逸，水警快艇尾隨追截，當時海面上停泊不少船隻，雙方於是在船隻間穿插追逐。其後，水警快艇被走私大飛撞及右邊船尾，撞擊力導致整艘快艇翻側，船上4名水警全數墮海。

其中兩名水警自行游出水面，惟林婉儀及另一名同僚被困於快艇下方。當時附近有另一艘水警支援艇，船上水警見狀後，立即跳入海中及潛至船下救出其中一人，惟現場水流急湍及混濁，女高級督察林婉儀疑被水流扯走，未能尋獲。

受傷的3名警員，分別是一名外籍高級督察，其左胸、左背及左臀瘀傷；一名警長頸部扭傷、右手臂擦傷及右膝瘀傷；以及一名警員左背及右臀瘀傷。他們目前於屯門醫院留醫。

▼▼水警小艇反艇 1失蹤3受傷▼▼

