車Cam直擊｜龍翔道私家車切線撼的士　再剷巴士站涼茶舖3人受傷

今（26日）下午4時，黃大仙龍翔道發生驚險車禍，一輛白色私家車沿龍翔道往觀塘方向行駛，駛至近牛池灣村時，懷疑切線與的士相撞，兩車互撼後同告失控，的士如炮彈飛車衝上行人路，撞向一間涼茶鋪始停，的士司機一度被困，而白色私家車則翻滾撞向路旁一個巴士站，撞毀座地巴士路線箱，當時有不少途人在候車，登時雞飛狗走，場面混亂。



驚險車禍中，私家車司機及同行女乘客及一名候車途人受傷，一度被困的士司機事後由消防員救離車廂，亦告受傷。

現場消息指，當時該部白色私家車沿龍翔道左五線朝觀塘方向行駛，當駛近龍池徑近牛池灣村時，懷疑因切線與左四鄰線的士相撞，兩車相撞後，的士如炮彈飛車般駛前約20米，直衝向左方近龍池徑的涼茶舖，據說當時涼花舖休息，的士車頭嚴重凹陷，而白色私家車則全車翻滾駛前約30米後，撞上路旁的牛池灣村巴士站，候車的途人立即四散躲避，雜物散落一地。

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事件中，55歲姓黎私家車司機手部擦傷，車上55歲姓余女乘客手部及額頭受傷，49歲姓任的士司機報稱胸口痛及一名途人受傷，4人經在場人員初步治理後，途人拒絕送院，其餘3名傷者則被送往聯合醫院救治，惟確實起因仍有待警方作進一步調查。

而網上流傳一段車Cam短片顯示，兩車相撞後分別撞向相隔一段路面的巴士站及涼茶舖，而拍下意外經過的車輛正處於兩車中間，以及並未駛出龍翔道，可謂驚險避開今次意外。