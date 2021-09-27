水警殉職｜林婉儀反走私拘百人獲嘉許　水警快艇兜圈致敬

現年37歲的水警女高級督察林婉儀墮海殉職，遺體被撈起後送回水警基地，近百同袍沉痛道別，亦有小艇隊人員駕快艇於對開海面逆時針兜圈致哀。據了解，「紅褲子」出身的林婉儀為人拼搏，晉升為督察後加入水警，去年4月調任小艇隊主管，短短年半間搗破多宗海上走私活動，拘捕逾100人，獲封為「走私剋星」。她過去多次獲得警隊嘉許，包括因為曾處理反修例事件而獲得「踏浪者行動」勳章。



警方今日尋回女高級督察林婉儀（圖）遺體，證實她於反走私行動中不幸殉職。

2007年加入警隊任警員的林婉儀，2010年晉升為督察。因熱愛水警工作，她於2015年加入水警總區，並在2020年4月調任至昂船洲水警小艇分區，成為首名小艇女指揮官。林過去曾獲得兩次總區指揮官嘉獎、一次警務處處長嘉獎（單位），以及因參與反修例行動而獲發「踏浪者行動」勳章。而她駐守小艇隊期間，林多次以指揮官身份帶隊進行反走私行動，合共截獲超過70艘快艇及拘捕逾100人，並因此獲逾40個讚賞。

其中，去年8月，水警及海關於梅窩碼頭發現懷疑走私活動，林有份帶隊的小艇人員展開追截，截獲一艇一車，拘捕2名內地男子，並檢獲3,700萬元貨物，包括12隻狗。同年12月，她帶領水警小艇隊在沙洲以南成功追停可疑快艇，拘捕兩內地男及檢獲凍肉。今年4月及6月，她亦兩度參與水警聯同海關進行的聯合反走私行動，共拘捕6人，檢獲420萬元電子零件、名牌服飾等走私貨車，以及1萬2千公斤的懷疑走私凍肉。

惟前日（25日）她再次帶隊行動時，水警快艇於沙洲對開海面遭走私大飛撞及右船尾及翻艇，艇上4警全數墮海，她疑不幸遭水流扯走，今晨（27日）有人在大嶼山二澳海面發現女浮屍，證實她不幸殉職。遺體移送至水警基地，其後由仵工舁走，當時有近百名同袍列隊送別，同時有4艘水警快艇逆時針兜圈致敬。

部分同袍右手按胸向林婉儀致敬。（馮國良攝）