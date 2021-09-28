馬鞍山謀殺案｜35歲男鄰居被捕　與死者無結怨　疑精神病復發犯案

馬鞍山恆安邨發生謀殺案，恆山樓八旬老翁被鄰居持刀斬傷，送院搶救後證實不治。一名35歲男子涉嫌持開山刀殺害老鄰居，自行到醫院求醫時被捕。警方交代案情時表示相信疑兇精神病復發致悲劇，死者雙手拇指疑擋格時被斬斷。翻查閉路電視發現疑兇作案後，逃到耀安邨再搭的士去荃灣公園棄置血衣，故警方今（28日）凌晨到荃灣一垃圾站尋找證物，可惜未能尋獲。疑兇仍然留醫，正被扣查。



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沙田警區刑事總督察潘岳謙交代案情，指84歲男死者與太太同住恆山樓多年，35歲男疑犯是死者的鄰居。周一（27日）下午12時50分事主出門買報紙，行經防火樓梯走廊時，疑犯突然衝出屋外，向其斬頭及身體多處位置。事主倒地受重傷，另一鄰居開門見狀報警求助。救護員與警員到場時事主已不省人事，地上遺下大量血跡，送院搶救後不幸延至2時14分傷重不治。死者左右手拇指被斬斷，相信是雙手擋格所致。

警方在後樓梯檢獲一把15寸長染血開山刀，相信是兇器。男疑犯逃離現場，警方翻查閉路電視發現疑犯逃到耀安邨後，登上的士前往荃灣公園棄置一件染血衣服，然後到威爾斯親王醫院求醫。由於其形跡可疑，身上有血跡，警員於是將疑兇拘捕，並檢取其犯案時穿的衣服。警方今日凌晨到荃灣聯仁街垃圾站搜尋涉案血衣，但未能找到。

潘續指，疑犯與母親同住，案發時只得他一人在家，疑精神分裂及躁鬱症復發引致今次悲劇，兩家人並無結怨。疑犯正被拘留，在醫院接受治理。