黑幫掃場片段曝光　火鍋店內14K大戰新義安　VIP房激戰兩分鐘

社交平台流傳一段黑社會掃場片段，直擊兩派黑幫人馬今(28日)凌晨在尖沙咀一間樓上火鍋店內互毆，雙方拳來腳往，互擲碗碟等，激戰近2分鐘。消息指，事件為尖沙咀新義安「洛文」的手下帶隊到火鍋店掃場，襲擊當時在VIP房用膳的14K「豆腐傑」人馬。



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片中可見，一枱五名男子在火鍋店內一間VIP房用膳，已差不多到結帳階段。另一邊廂，約10名大漢上樓梯，逕自走入火鍋店並向VIP房進發，為首一名身穿黑衫的男子進入VIP房後，隨即發難，率先動手打人。

遇襲一方初時疑未及反應，只能以手及椅子擋格，一度被迫至牆邊。其後雙方拳來腳往，互相投擲桌上碗碟及食物，形成攻防戰，遇襲一方稍為回過神，即掀翻火鍋枱，並以枱櫈作掩護，將進襲的多名大漢推出房外，再用枱凳堵窒門口，以防對方再次進攻。而攻方亦嘗試繞道到VIP房另一邊，企圖推開屏風再度施襲。但遇襲者頂著屏風，終死守成功。施襲一方一行人亦迅速離開現場。現場消息指，上門掃場的是尖沙咀新義安「洛文」的手下，而遇襲的是「豆腐傑」人馬。

警方表示，今日凌晨1時31分接報，指尖沙咀寶勒巷萬事昌廣場樓上一間火爐店有人打交及爆樽，事件中有5至6人受傷。但警員趕往現場時，已找不到疑人。