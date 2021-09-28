警搗灣仔酒吧區非洲裔女子扒竊集團　戴假髮易容　向外國醉客落手

警方關注灣仔酒吧區多宗針對外籍酒客的扒竊案，半年前成立專案小隊展開偵查，鎖定一群經常流連酒吧區的非洲裔女子，於上周六(25日)凌晨展開行動，拘捕16名男女，涉嫌「盜竊」、「以欺騙手段取得財產」等罪。涉案女子打扮花枝招展，聯群結隊出動，犯案時會戴假髮易容，鎖定喝醉後警覺性低的酒客，竊取貴重財物，例如手錶、現金、信用卡等，又會主動招徠性服務，藉受害人睡覺，盜去財物，損失金額超過129萬港元。



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上周六(25日)，警方展開代號「彩霞行動」，於灣仔盧押道、駱克道一帶酒吧區拘捕16人 ，分別4男12女，被捕人大多為非洲裔女性（29至52歲），她們持有「行街紙」留港，涉嫌「盜竊」、「以欺騙手段取得財產」、「公眾地方打鬥」及「傷人」等罪名，不排除她們與去年3月至今年8月多宗針對酒客的扒竊案有關。

▼▼▼當日拘捕行動▼▼▼

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非洲裔女子聯群出動 提供性服務伺機扒竊

灣仔警區助理指揮官署理警司何兆東表示，隨著年初疫情限制放寬，酒吧營業時間延長，警方留意到有一群非華裔及非洲裔女子，經常在灣仔盧押道一帶的酒吧區流連，並在凌晨時分向附近一帶的酒客主動招徠性服務，或向醉酒客落手，聯群結隊以一對對的方式行動，竊取他人貴重財物，例如手錶、現金、信用卡等。她們得手後會隨即提款消費，或在便利店購買點數卡等，每宗案件損失數萬至10萬元不等。

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情報組主管陳敬樂偵緝督察陳敬樂估計，扒手集團看準了灣仔酒吧區的客群主要為外籍人士，在酒吧內或酒吧附近的街道找尋獵物，鎖定喝醉後警覺性低的酒客，盜取他們的信用卡，並在附近消費。又會主動結識酒客，趁他們用信用卡埋單時，或在提款機提款時，從旁窺看輸入密碼，隨後扒走提款卡，去自動櫃員機提取現金。另外，這群女匪黨會慣常搭訕酒客，往受害人家中或酒店提供性服務，並藉他們不省人事，將貴重財物偷去。犯案人士又會戴假髮，易容變裝，從而掩人耳目，又會不斷搬屋，以增加追查難度。

警方今年共錄得25宗酒吧盜竊同類案件，損失金額超過129萬港元，最高一宗損失48萬元，今年第二季的升幅比首季多出兩倍，由4宗增至12宗。受害人年齡主要為31歲至50歲之間，大多為外籍人士，主要為英籍、澳洲籍、印度籍。警方呼籲，酒客要小心保管財物。

另外，行動中亦就著本年8月24日發生的嚴重傷人及公眾打鬥案，拘捕9名非洲籍、印巴裔男子（22至39歲），反三合會行動組第二隊主管吳以諾偵緝督察稱，相信案件為偶發性事件，與三合會無關。警方續指，所有被捕男女已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到。案件仍在進行中，不排除會有更多人被捕。