勝和頭目「左口」元朗擺大壽犯聚被票控　「亞視阿儀」推蛋糕賀壽

「和勝和」頭目「左口」元朗包房擺大壽，宴請門生及友好，近期爆紅的「亞視一姐」薛影儀（阿儀）更獲邀推蛋糕進場賀壽。阿儀現身一刻，眾人歡呼鼓掌，有人大叫﹕「嘩，阿儀呀，口哥錫啖先！」。沒料到眾人興高采烈之際，一批反黑組探員突擊掃場，以違反限聚令為由，向18名男女發出定額罰款通知書。據知當時阿儀已離場，未被票控。

亞視發言人表示，就上述活動，旗下藝人薛影儀僅為路過餐廳門外，獲支持者邀請拍攝合照，並未參與有關的活動。



▼▼勝和頭目「左口」擺大壽 「阿儀」助興▼▼

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據了解，「和勝和」頭目「左口」活躍於佐敦，追隨前坐館「子騰」。他近日生日，昨晚特意在元朗西菁街的食肆包房設壽宴，邀請10多名門生及好友出席，當中包括前香港拳王、有「風之子」之稱的杜恆霖及其女伴。有影片可見，場內有十多人，左口及杜皆有入鏡。身穿短袖T-Shirt及黑色過膝裙的阿儀疑獲邀為嘉賓，她推着放有蛋糕的手推車進場，眾人隨即拍手及歡迎，表現興奮，有人高叫﹕「嘩，阿儀呀，口哥錫啖先！」。

一名男子與阿儀合照。（影片截圖）

得到阿儀賀壽這個意外驚喜，相信是左口的男子笑得合不攏嘴，並向在場人士高舉拇指。有人笑問左口女伴﹕「阿嫂你介唔介意呀？」又著左口與阿儀合照﹕「錫啖啦！錫啖啦！」其間一直站着的阿儀目無表情，曾向在場人士揮手。

另一影片可見，左口與阿儀並肩而立合照，背景播放生日快樂，有人稱﹕「阿儀，多謝你呀！」、「阿儀！好嘢！」。據悉，反黑組人員其後接獲線報後，進行突擊搜查，發現18名男女同坐一檯，遂向他們發限聚令告票，惟當時阿儀已不在場。

警方表示，新界北總區反三合會行動組今日（28日）凌晨展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，突擊搜查元朗西菁街10號一食肆。行動中，人員發現13名男顧客及5名女顧客，年齡介乎25至40歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。