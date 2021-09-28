水警殉職｜黑幫操控走私猖獗　警方大舉圍剿私梟　四日拘85人

水警女高級督察林婉儀在反走私行動中墮海因公殉職，警隊上下感哀痛，高層亦大為震怒，無法容忍犯罪團伙目法無紀，肆無忌憚的進行走私，「一哥」蕭澤頤亦表明會全力打擊走私。據了解，本港走私集團背後由各大黑社會操控，故警方交由「O記」負責統籌，動員4,408人次，連日來展開打擊海上走私活動及堵截黑社會收入來源的大型行動，一連四日內拘捕85人，當中17人涉及走私罪行。



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警方自上周六（25日）日起，一連四日於全港各區展開代號「犁庭掃穴」的情報主導執法行動，行動由警方有組織罪案及三合會調查科統籌，動員包括刑偵人員、水警、機動部隊及其他軍裝人員參與行動。行動中，警方合共拘捕85人，包括74男11女，年齡介乎13至66歲。

被捕人士中，年齡介乎23至65歲的17名男子涉嫌參與海上走私活動，被警方以走私相關的罪名拘捕，現正扣留調查。行動期間，警方派員巡查海上走私黑點共295次，包括青衣、東涌、屯門、油麻地、長沙灣一帶的碼頭及其他隱蔽處，截查59艘船隻及檢獲兩艘涉及非法改裝的大馬力走私快艇。同時，警方於多個卸貨區及食品批發市場附近設置路障截查可疑車輛，檢查車上貨物及檢視貨物清單。

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此外，據悉本港多個黑社會俱有參與走私活動，警方抱有極大決心要打擊黑社會收入來源。行動中，警方搜查各類娛樂場所共264次，包括酒吧、麻雀館、遊戲機中心、按摩院、夜店等，並拘捕68人，包括57男11女，年齡介乎13至66歲，他們涉嫌干犯與三合會活動相關的罪行。

警方強調，「犁庭掃穴」行動會持續進行，全力打擊海上走私及其衍生出來的危害海上安全行為，並堵截黑社會收入來源。警方亦會繼續與其他執法部門及內地相關單位交流情報，加強執法，以打擊海上走私活動。