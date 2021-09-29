涉4月旺角街站罵警阻執勤　網媒記者「軍火佬」被拘控

今年4月15日有團體在旺角擺設街站，警方指當時一名男子作出喧鬧行為，並以粗言穢語挑戰警方防線，影響公眾秩序，亦拒絕聽從警方命令，阻礙人員執勤。人員經調查後，於今日（29日）下午在旺角區拘捕44歲姓胡本地男子。消息稱，被捕男子為曾任網媒記者的「軍火佬」，他已被控「在公眾地方內作出擾亂秩序行為」等三項罪名，暫獲准保釋候查，案件將於10月12日在西九龍裁判法院提堂。



案發當日是「全民國家安全教育日」，當時尚未解散的學生組織「賢學思政」，於下午在旺角豉油街商務印書館對出設置街站，抗議「國家安全為名，維穩獨裁為實」。警方派出大批警員到場，設封鎖線及截查現場有關人士。其間一名男子被指不斷作出喧鬧行為及以粗言穢語挑戰警方防線，影響現場公眾秩序，導致現場人員執行職務時受阻。另外，該名男子亦拒絕跟從人員根據《公安條例》向其發出的命令。

警方今日（29日）在旺角區拘捕涉案44歲姓胡本地男子。消息稱，被捕人曾任網媒記者，人稱「軍火佬」，他在個人facebook上載警員上門拘捕的相片。警方經諮詢律政司意見，被捕男子被控以一項「在公眾地方內作出擾亂秩序行為」罪，一項「故意阻撓正在執行職務的警務人員」罪及一項「拒絕服從警務人員根據《公安條例》發出的命令」罪。被捕人獲准保釋候查。

翻查資料，「軍火佬」於今年5月亦涉及一宗強姦印傭案，被警方拘捕，案中有人涉嫌於去年11月至今年4月期間，於灣仔區多次強姦一名印尼籍女子。據悉，有人被捕後於今年7月已辭任網媒記者一職。