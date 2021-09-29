01專訪│何文田邨9歲童被母趕出街過夜　熱心女保安揭發：好心痛

網上近日流傳何文田邨一名9歲小四男童，因被母親趕出家門，凌晨瑟縮於公園被保安發現。一名熱心女保安員因擔心男童安危，聯絡男童學校及社工跟進事件，至今日（29日）男童被送往醫院檢查，據悉警方已介入調查事件，亦接觸該對母子，初步男童報稱沒有受到虐待，事件中暫未有人被捕。

《香港01》找到揭發事件的女保安儀姐，她對事件感到離譜及心痛，希望街坊及學校多加關注男童的情況，「幫得幾多得幾多，如果一人行多一步，呢個世界就會變得更好」。



Facebook群組「何文田邨二三事」周日（26日）發帖，指何文田邨一名保安員，兩度發現一名9歲男童於公園流連。男童表示自己被母親趕走，最近一次更發生於凌晨3時半，圖片所見身穿校服的男童攜着書包，蜷身坐於公園長椅，保安當晚上門要求其母親將男童接走。文中保安員表示於事後已聯絡社工及男童學校跟進，希望街坊如發現同類情況，盡快通知保安或報警。

身穿校服的男童攜著書包，蜷身坐於公園長椅。（Facebook何文田邨二三事圖片）

揭發事件的女保安儀姐向《香港01》講述事件經過，她表示早於本月初開學某日的深夜11時許，已發現該名年僅9歲、讀4年級的男童於何文田邨流連，她於是上前查問，方知男童原來放學時與母親失散，徒步由黃埔返回何文田邨寓所，母親卻拒讓他返家。雖然男童表面沒有受傷，但她得知男童已整晚沒有進食。言談間儀姐更發現男童已是屢次被趕出家門，儀姐於是抄下男童的學校電話，翌日通知校方男童的情況。

惟至上周六（25日）凌晨3時半，儀姐與同事巡經綺文樓對開公園時，竟再次發現該男童被趕出家門，本來他們打算將男童送返單位，惟男童稱「無用嘅，你哋走咗阿媽都係會趕我走」。儀姐於是與兩名同事往男童母親所住的單位登門了解，並要求該母親接回男童，擾攘近一小時後對方才肯接走男童。事後儀姐仍擔心男童情況，於是聯絡社工及向男童學校再度了解，校長其後聯絡儀姐指於首次事發後，校方已嚴肅與男童母親會面，當時母親答應會妥善照顧男童，男童亦已由社工跟進。

女保安儀姐當晚發現男童再次被趕出家門，並指示當時男童瑟縮坐在公園長凳的位置。（余睿菁攝）

對事件感心痛 望「一人行多人步」

儀姐於何文田邨任職保安員約3個多月，過去亦曾於尚德邨任保安工作，她稱對事件感到離譜及心痛，又指男童雖被母親屢次趕出家門仍十分堅強，「佢好乖，無流一滴眼淚，亦好聽媽媽話」。據了解，男童為單親家庭，近日方調遷到何文田邨，她擔心男童已長時間受虐。至今日（29日）儀姐再收到警方通知要求就事件落口供，並得悉男童已被送往醫院檢查。消息指，警方已介入調查事件，初步男童報稱沒有受到虐待，事件中暫未有人被捕。

儀姐坦言「我哋做保安，都係希望幫得幾多得幾多」。（余睿菁攝）

儀姐又表示事件於網上流傳後，獲得男童的舅父聯絡，透露過去男童母親與家人關係欠佳未有聯絡，男童的舅父於網上看到帖文方知外甥無家可歸。儀姐表示希望事件能獲得街坊及學校關注，幫助男童獲得適切照顧，她指現時得知有社工及男童親戚正協助男童，感到放心點，又坦言「我哋做保安，都係希望幫得幾多得幾多，如果一人行多人步，呢個世界就會變得更好」。

女保安在Facebook專頁「何文田邨二三事」發文揭露男童苦況。

事件亦引起網民關注虐兒問題，「半夜三更趕細路仔出街，其實顯示個家長已經唔適合湊呢位小朋友」、「就算幾唔聽話，都唔應該趕佢走啦，萬一遇到壞人，或者真係聽你話以後唔返去，後悔莫及啊」、「點解要咁對個小朋友」、「好心痛，9歲咋，同我細女一樣年紀，點解可以咁忍心」。網民並感謝保安員的熱心，給了男童保護和溫暖：「多謝你 只要每人行多一兩步 關心身邊人多少少 世界會更美好」。