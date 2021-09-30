10.1國慶│為配合升旗儀式　灣仔北今日凌晨起大封路

警方指，為配合10月1日於灣仔北舉行的國慶日升旗儀式，警方於今日（9月30日)零時01分至10月1日中午12時，實施特別交通安排，包括多條道路封閉、改道等。大批警員於今日凌晨抵達會展對開，亦有工人搬運水馬。



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其中多條道路封閉（持有許可證的車輛除外），封閉道路包括：博覽道；博覽道中；博覽道東；由中環及灣仔繞道通往博覽道的支路；介乎博覽道中與會議道的菲林明道；及介乎中環及灣仔繞道東行線灣仔入口與菲林明道的龍和道東行線；介乎中環及灣仔繞道西行線灣仔出口與菲林明道的龍和道西行線，將於10月1日上午5時30分至中午12時封閉。

此外，附近道路亦須交通改道，包括：沿龍和道東行的車輛須右轉入龍合街南行或駛入中環及灣仔繞道東行；沿龍合街北行右轉入龍和道東行的車輛只能進入中環及灣仔繞道東行；沿菲林明道北行的車輛不准駛入博覽道東；10月1日上午4時30分至中午12時，沿會議道西行的車輛須左轉入菲林明道南行，經菲林明道北行、港灣道西行、分域碼頭街西行及龍合街北行前往龍和道西行。

位於博覽道及博覽道東的旅遊巴士停車位及上落客區將暫停使用。

警方稱，在特別交通措施實施範圍內非法停泊的車輛，將會在沒有事前警告的情況下被拖走或被多次票控。警方會視乎該區當時的交通及人潮情況實施交通安排。駕車人士應保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示。