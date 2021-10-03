網上與陌生男交收3隻勞力士手錶　男子被刀匪劫逾70萬元　警拘5人

上周四（9月30日）傍晚6時許，一名男子往尖沙咀交收勞力士手錶，途中行經尖東麼地道帝苑酒店門外的鐘錶店時，遭兩名蒙面持刀匪徒打劫，掠走一個報稱裝有約71.5萬現金的背囊。賊人得手後登乘一輛接應私家車逃去。警方經調查後，於周五及周六一連兩日（10月1日及2日），在旺角、油麻地及東涌共拘捕5名涉案男子。



被捕5人在案中分別為刀手、司機及「睇水」角色，有人報稱無業，警方相信各人屬朋友關係，正深入調查各人背景。案中受害的31歲姓黃中國籍男子，被賊人用一把約一尺長牛肉刀指嚇，劫去一個內有約71.5萬元現金的背囊，幸他未有受傷。

油尖警區刑事部總督察（調查）邱雨星今（10月3日）下午交代案件，指受害人在網上認識一名不知名的賣家，對方訛稱有名貴手錶出售。其後受害人被該名賣家，相約於上周四傍晚到尖沙咀麼地道，以71.5萬元現金購買3隻名貴手錶，但受害人到達交易地點後，隨即被兩名早已在場埋伏的中國籍男子用刀威嚇，搶去其身上一個裝有約71.5萬元現金及身份証明文件的背囊。賊人得手後迅速逃離現場，登上一輛私家車逃去。

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警方接報後，油尖警區刑事部作深入調查，並翻查大量閉路電視，鎖定涉案人士身份及車輛。至上周五及六（10月1日及2日），警方一連兩日採取拘捕行動，分別於旺角、油麻地及東涌拘捕5名中國籍男子（介乎29歲至46歲），各人正被扣留調查。

至於涉案車輛，邱指未有資料顯示是一部被偷走的失車。邱呼籲市民，若與素未謀面人士進行交易，特別在不熟悉的地方，應提高警覺。

案發當晚警員在現場調查