溱岸8號男童游水疑觸電昏迷　專家指池燈用特低電壓不會電暈人

大圍屋苑溱岸8號泳池照明燈疑漏電，8歲男童感觸電一度昏迷。昨晚（2日）7時許，男童在泳池游水，其間不省人事，母親見狀大驚，通知救生員救人。男童經急救後恢復清醒，並報稱因踢中池邊的燈感觸電而暈厥。據悉，當時有其他泳客上前救人，有人亦曾向男童母親報稱感觸電。警方調查後要求管理人員關閉泳池作檢查及維修，並通知機電署跟進。有業界人士指，浸在池水中的燈只會使用特低壓電源供電，即使入水漏電，人們觸及時，亦只會有數厘米的皮膚出現輕微麻痺感，不至於暈厥。



泳池屬高危地點 《規例》對電力裝置有很高要求

港九電器工程電業器材職工會副理事長張永豪指，政府及私人建設大多會循自1992年後生效的《電力(線路)規例》，如不按規例辦事，則需要證明安全標準等同或高於規例。由於泳池屬於高危地點，故規例對電力裝置有很高的要求。

泳池電力裝置分為三個區別，「0區」指浸在水中的電器，「1區」指水以外的2米範圍內，「2區」則是水的2米外位置。其中，0區及1區的池燈須有防水功效，而且不可用220V的市電，交流電為例，只能用25V以下的「特低壓」電源供電，如果是直流電則只可用50V以下。即使有漏電的情況，亦只會有輕微的感覺，不會將人電暈。至於「2區」則可以用正常市電，但會設有漏電斷路器作保護，即使觸碰到漏電的瞬間會暈，但會立即跳掣。

他又解釋，泳客游水時因0區、1區電器漏電而觸電暈倒的可能性不大，但若然事件屬實，有可能是泳池本身是於1992年前設計，或私人會所未有按規例設計泳池。他估計機電署會調查事件以確定成因。

電器工會理事長駱癸生亦表示，一般而言，浸在水中的池燈不會使用220V的電壓，只會使用50V的安全電壓，而且設有漏電斷路器。如果池燈入水，但不至於令漏電斷路器生效，令池燈跳掣熄滅的話，觸及池燈的人的手指或皮膚較薄的位置，可能會有數厘米的輕微麻痺感，但不會出現家居用電觸電時的暈厥情況，故不會有太大危險性。他形容「好似摸舊嘅電話線，身體會覺得有小小電，但唔足以令小朋友暈咗」。

不少住客對於有男童游泳時懷疑觸電，均表示不知情，又指日常也沒留意泳池邊有否電燈。有住客劉小姐聽聞觸電意外後，直言會多加注意，或會向會所了解意外原因。《香港01》正向屋苑物業管理公司及機電署了解事件。