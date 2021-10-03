水警殉職｜警水陸兩路反走私　巡查336次拘14人

水警女高級督察林婉儀因追截走私快艇時因工殉職，警方大為震怒，連日來於各區打擊海上走私，早前的「犁庭掃穴」的執法行動曾動員逾6,300警力，拘捕131人。警方昨日（2日）起動員刑偵人員、水警、機動部隊及其他軍裝人員，繼續反走私行動，於全港九新界進行超過70個地點設立路障，截查及堵截與走私相關活動。水警巡查37個船塢及船廠和63個海上走私黑點，未有發現走私活動。而O記則巡查走私黑點共111次及各類娛樂場所共125次，合共拘捕14人。



警方有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）統籌代號「犁庭掃穴」的執法行動，截至今日（3日）晚上8時，人員巡查海上走私黑點共111次，包括青衣、東涌、屯門、油麻地、長沙灣一帶的碼頭及其他隱蔽處，並截查47艘船隻。同時，警方於多個卸貨區及食品批發市場附近設置路障截查可疑車輛，檢查車上貨物及檢視貨物清單。兩名分別為19及29歲的男子涉嫌參與海上走私活動，被警方以走私相關的罪名拘捕，現正被扣留調查。

為打擊三合會收入來源，行動中警方亦搜查各類娛樂場所共125次，包括酒吧、麻雀館、遊戲機中心、按摩院、夜店等，並拘捕7男5女，年齡介乎15至60歲，涉嫌干犯與三合會活動相關的罪行。

水警總區聯同各警區及分區展開多個行動，包括代號「先行者」行動，高調巡查全港多個水域及地點。截至今日（3日）下午6時，人員巡查了37個船塢及船廠和63個海上走私黑點，亦截查了28艘船隻，未有發現走私相關活動。

警方亦於昨日（2日）凌晨起展開「揮軍」(WAGEARMY)行動，配合海上執法及其他情報主導的行動，從多方面打擊走私活動。行動包括透過情報在走私黑點和懷疑儲存走私物品的倉庫一帶進行積極搜查，包括截查可疑人物、設立檢查站及路障以搜查可疑車輛等，從而堵截走私活動的運輸鏈。其中今日晚上8時許，有交通警員於筲箕灣道截查可疑車輛，檢查車內物品。