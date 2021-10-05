屯門區議員辦事處遭淋紅油　無人被捕

撰文：凌逸德
出版：更新：

凌晨4時許，警方接獲屯門龍逸邨保安員報案，指發現健龍樓地下一個區議員辦事處，門外被人淋紅油。警方到場調查，暫未有人被捕。據了解，涉事現場為民選區議員曾錦榮的區議員辦事處。

選委會．立法會議員
區議會
區議會選舉2019
刑事毀壞
發表評論...