水警殉職｜私梟霸官地藏大飛　海關警方扣查39艘快艇　總值1300萬

水警女高級督察林婉儀在反走私行動中墮海因公殉職後，執法部門近期重點打擊海上走私。香港海關、警方及地政總署9月30日至今日（6日）在大嶼山多個走私黑點聯合打擊海上走私活動，並發現有疑似走私集團佔用約一萬呎官地擺放及維修走私快艇。執法部門於10月4日採取聯合行動，在東涌牛凹村扣查39艘懷疑非法改裝或建造的快艇，以及8個全新的舷外引擎，市值約1300萬元，並懷疑有人不合法佔用未批租土地。有關物品已被地政總署接管。海關及警方會循走私方向調查，一經發現船隻用作走私，不排除會有拘捕行。



+ 1

海關有組織罪案調查科特別調查課監督李艷萍交代案情指，海關經過深入調查及情報分析，發現有走私份子一直利用大嶼山進行走私活動。走私份子為逃避執法者調查，更利用大嶼山海岸線偏僻的地方擺放、維修及改裝快艇，當中非法佔有政府官地，違犯香港法例第28章《土地(雜項條文)條例》 第6條不合法佔用未批租土地。

海關遂與警方及地政總署人員在過去一星期進行特別聯合行動，在東涌牛凹村扣查39艘懷疑非法改裝，以及8個全新的大馬力舷外引擎，市值共1300萬。人員留意到當中有近一半快艇配備2部以上的舷外引擎，屬近期常見用作走私的快艇，部份快艇根本沒有在海事處登記。海關會循走私方向調查，並了解為何快艇會配備多個舷外引擎，其次會聯絡快艇的船主，調查該批快艇的用途。

水警西分區助理指揮官（行動）劉家業指，自從陸上關口封閉後，水警總區留意到海上走私情況有上升趨勢，而走私份子轉用大馬力快艇在海上走私。警方於9月28日起進行一連串的打擊走私行動，並配合陸上警區，包括刑事、交通單位，以及海關、海事處、食環署、地政總署、政府飛行服務隊等部門，進行長時間情報搜集。警方與飛行服務隊在高空巡查期間，發現有一批快艇匿藏在紅樹林，並確認牛凹村有地方被用作維修及改裝快艇。

海關聯同警方及地政於是在10月4日下午聯同海關及地政總署行動，發現39艘快艇非法估用政府官地。劉家業形容牛凹村地點相當隱蔽，相信走私份子在執法部門連番打擊下，將快艇運來匿藏及維修，亦不排除用陸路運來。

劉家業指，快艇配備兩部或以上300或400匹的舷外引擎，在海上航行時航速超過 50海哩，即接近陸上80公里時速，對海上駕駛者構成極大危險。警方會繼續與其他政府部門緊密合作。

地政總署離島地政處總地政主任袁仕俊，地政根據香港法例第28章《土地(雜項條文)條例》第6條，在涉事快艇張貼通知，要求盡快停止佔用政府土地，如逾期仍違規，政府或會將其充公，不會歸還，並會根據相關法例處置相關快艇。