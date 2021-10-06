英籍男子獨行黃龍石澗失蹤4日　被發現魂斷絕龍谷

一名51歲英國籍男子於上周六（２日）前往東涌黃龍坑黃龍石澗行山後失蹤，今日（6日）凌晨警方接獲事主友人報案後，聯同消防及民安隊由早上起在現場一帶展開搜索，終在下午5時許發現事主倒臥絕龍谷山頭。直升機將事主送往東區醫院，惜證實不治。



消息稱，男死者生前在港島石塘咀獨居，任職產品設計師，來港工作約5年。其妻子身在台灣，家人則在英國。上周六事主曾向家人透露前往東涌行山，並發訊給家人顯示位置為黃龍坑黃龍石澗。翌日早上約11時，事主仍與家人通訊，但之後失去聯絡，至本周一（4日）及周二（5日）他沒有上班，其妻於是委託香港友人，於今日凌晨1時42分報警求助。

據了解，事主失蹤後，家人亦越洋向香港警方報案，並已知會英國駐香港總領事館。今早，警方聯同消防及民安隊展開搜索行動，政府飛行服務隊直升機亦出動協助。救援人員發現事主的手機信號最後位置為東涌纜車站附近，遂鎖定位置進行搜索。至下午5時許，救援人員終發現男事主倒臥絕龍谷山頭。其後直升機將他送往東區醫院，惜證實不治，死因有待驗屍後確定。

事發的絕龍谷位於香港三大險澗之一的臥龍石澗，是臥龍石澗最危險地方。臥龍石澗是黃龍石澗左面一條支澗，源起三山台，流入黃龍石澗，亦是東涌五龍之一，中段開始已有大量攀爬地方；其餘則為黃龍、藏龍、東龍和北龍。絕龍谷兩旁皆為筆直的峭壁，中間是名為「一線天」的百米高長瀑布，難以立足。