中電電壓驟降　九龍新界90宗困𨋢報告　1人不適送院

本港今晚（7日）強烈季候風信號及雷暴警告生效之際，晚上8時許，九龍及新界區出現短暫電力驟降，引致區內多處大廈出現燈光閃爍，消防處更接獲多達90宗困𨋢報告，其中長沙灣一名市民因困𨋢報稱不適，需要送院。



中電發言人回覆《香港01》查詢時表示，今晚約8時35分，中電40萬伏特供電系統錄得少於0.1秒的電壓驟降，其間電力供應並沒有中斷。部分客戶可能會遇到燈光轉暗或閃爍情況；部分對電壓改變較敏感的電力裝置，例如升降機（𨋢），或會因啟動保護裝置而暫停運作。發言人強調，工程人員正調查事故原因，中電就事件引起客戶不便致歉。

據知，受電壓驟降影響的地區涵蓋整個九龍及新界多處，包括九龍的油麻地、深水埗、紅磡及觀塘，亦有新界上水、粉嶺及元朗等地。有用戶感到室內燈光突然閃一閃，多處大廈出現困𨋢情況。

由今晚8時38分至9時50分，消防接獲九龍及新界區共90宗困𨋢報告，涉及九龍區有52宗，新界區則有38宗。當中，長沙灣一名市民於晚上8時44分，報稱因困𨋢引致不適，被送往明愛醫院治理。

此外，康樂及文化事務署今（7日）晚9時許宣布，由於沙田區沙田賽馬會游泳池因電力故障需進行緊急維修工程，該游泳池已暫停開放，直至明日重開。