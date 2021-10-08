樂活道超巨型棚架倒塌壓兩車　女工被困傷重不治

在熱帶風暴獅子山與東北季候風共同影響下，本港今日天氣惡劣，跑馬地樂活道比華利山棚架受天雨影響倒塌，釀成一死一傷。事發於今晨（8日）10時16分，5男2女工人正在樂活道進行地基工程，同時兩輛私家車駛經來回行車線，突然比華利山一棟大廈外牆、面積100米乘150米的巨型棚架倒塌，壓住2車輛及整條樂活道行車路。兩車司機自行脫困，其中一人手部受傷，惟正在工作的兩名男女雜工走避不及，遭棚架淹沒。消防趕至救援，男工幸無受傷，由消防員帶往安全位置，惟另一名女工則不幸被壓在棚架下方，重傷昏迷，消防搜索約1小時20分終將她救出，惜女工被送住律敦治醫院搶救後證實不治。受事件影響，現場交通嚴重受阻。據了解，勞工處已派員到現場了解事件。



死者家屬到醫院了解情況。

從網上影片可見，一棟大廈的棚架倒塌及壓向樂活道行人路及行車線，斜坡上的數棵樹亦遭壓毀，警方及消防人員在現場棚架中來回搜索。部分照片懷疑由被困車輛內的司機所拍攝，相中可見，懷疑被壓的車輛玻璃窗被壓至出現「蜘蛛網」，車外有一堆棚架。此外，車路不通，有的士打算駛回頭。

消防處助理消防區長黃家浩表示，上午10時16分接獲報告，指在比華利山一幅面積100米乘150米的棚架倒塌，消防人員於11分鐘後到場，派出18輛消防車、8輛救護車、99位消防及救護人員，並調派坍塌搜救專隊前往協助。

消防人員到場後，被告知兩輛私家車被壓棚架下，兩名男司機在消防到場前自行離開，其中一名43歲男司機手部輕傷，經治理後送院治理。另外，當時有7名工人在地面進行地基工程，5名工人已在安全位置，另有兩名1男1女雜工被困，而被困男工人沒有受傷，在棚架內被帶出，另一名女工於消防搜索約1小時20分後將她救出，女工人被發現時失去知覺及昏迷，嘴部有血及眼腫，經初步治理後送院。

消防進行搜救時面對多個困難，現場棚架面積巨大，而且被困女工位置不確定，附近有棚架、竹枝壓住。消防在不同位置進行搜索工作，當消防員搜獲該名女工，發現她被棚架壓住。人員即時移除雜物，開闊搜救空間，將該女子即時救出。現場大風大雨，為搜救產生非常多的障礙，而且棚架有再倒塌的危險，此外搜救環境惡劣、空間狹窄，地面有很多雜物及竹枝阻礙救援。

黃引述現場人士所指，該名女工在地面進行地基工程的雜工。承辦商會逐步移走棚架，消防會在現場繼續搜索，直至確定再無人被困或受傷，才會結束搜索。消防完成搜索工作後，會將現場交由其他部門調查成因及確認是否安全。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，打風期間發生塌棚架奪命意外，除八號風球之外，保險公司會作出賠償，但若相關地盤沒有因應颱風襲港而做足安全措施，保險公司有權不作出賠償，要由承建商負責。

+ 2

運輸署於早上10時35分指，因棚架倒塌，樂活（來回方向）近比華利山的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。

翻查天文台紀錄，事發時正懸掛三號強風信號、黃色暴雨警告信號、山泥傾瀉警告及雷暴警告。至12時45分，天文台改發紅色暴雨警告信號。天文台指三號強風信號會在今日下午至今晚晚間維持。因應山泥傾瀉警告，市民請勿行近斜坡或擋土牆。駕車人士應該避免駛經山坡地區或豎有山泥傾瀉警告牌的路段。