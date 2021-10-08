跑馬地超巨型棚架倒塌　一女工被困傷重不治　兩車被壓毀

今日（8日）10時16分，警方接到多個報案指跑馬地掃桿埔樂活道4號，樂活臺有棚架疑受颱風影響倒塌，壓住2車輛及整條樂活道行車路。警方及消防接報到場，救出2名司機，他們其中一個手受傷，被送住律敦治醫院治理，消防及警方正在現場搜索其他受困人士。另一名女工人被困，由救援人員救出，女工當時已陷昏迷，被送住律敦治醫院搶救後不治。涉事棚架塌下面積頗大，壓住來回線，現場交通受阻。



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從網上影片可見，棚架從樂活臺上的地盤位置倒塌，壓倒樂活道上的數棵樹，部分棚架跌落至行人路及行車線，警方及消防人員在現場棚架中內來回搜索。現場因棚架倒塌倒下的關係車路不通，有的士打算駛回頭。從網上圖片上可見，懷疑被壓的車輛玻璃窗被壓至出現「蜘蛛網」，車外有一堆棚架。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，打風期間發生塌棚架奪命意外，除八號風球之外，保險公司會作出賠償，但若相關地盤沒有因應颱風襲港而做足安全措施，保險公司有權不作出賠償，要由承建商負責。

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運輸署於早上10時35分指，因棚架倒塌，樂活道(來回方向)近比華利山的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。

至12時45分，本港現正懸掛三號強風信號、紅色暴警告信號、雷暴警告及山泥傾瀉警告。天文台指三號強風信號會在今日下午至今晚晚間維持。因應山泥傾瀉警告，市民請勿行近斜坡或擋土牆。駕車人士應該避免駛經山坡地區或豎有山泥傾瀉警告牌的路段。