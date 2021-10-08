有片｜跑馬地巨型棚架倒塌一刻　大量竹枝沙泥湧下　壓中兩車

天眼直擊跑馬地塌棚架倒塌一刻，大量竹枝沙泥直塌行車路！今日（8日）10時16分，跑馬地掃桿埔樂活道4號樂活臺，有巨型棚架倒塌。據網上影片可見，當時有閉路電視片段拍下棚架倒塌一刻，事發時強風將吹得樹木左搖右擺，來回行車線均有車輛駛經。突然間，棚架向行車線倒塌，來回行車線有兩輛車遭壓着，棚架連同大量竹枝及沙泥塌向行人路。



事件中，兩名司機被困獲救清醒，至於有兩名女工同樣被困，其中一人被救出時陷昏迷，另一人則清醒。警方正調查案件。運輸署於早上10時35分指，因棚架倒塌，樂活道(來回方向)近比華利山的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。



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疑受颱風影響倒塌，壓住2車輛及整條樂活道行車路，根據網上圖片，其中一輛私家車被大量棚架壓住，車廂漆黑一片，玻璃被木枝插穿。警方及消防接報到場，救出2名司機，他們其中一個手受傷，被送住律敦治醫院治理，消防及警方正在現場搜索其他受困人士。另外有兩名女工人被困，她們由救援人員救出，其中一人陷昏迷，另一人清醒安全。

運輸署於早上10時51分指，因棚架倒塌，樂活道(來回方向)近比華利山的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路，例如大坑道或藍塘道。現時上址交通繁忙。