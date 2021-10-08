警國安處八鄉拘夫婦　檢P80自動手槍及子彈

警方國安處今（8日）於八鄉拘捕一對夫婦，並在兩人的住所內檢獲一支P80自動手槍、逾90枚子彈、3個彈匣及防毒面具等，案件列作「無牌管有火器或槍械」。國安處高級警司李桂華表示，警方初步檢查發現該支手槍性能良好及具發射能力，會繼續調查槍支及彈藥的來源，及其用途有否涉及危害國家安全。他補充，警方於「黑暴」期間至今，共檢獲4支同類型P80自動手槍。



警方國安處於八鄉拘捕一對夫婦，檢獲一支P80自動手槍、逾90枚子彈、3個彈匣等。（林朗天攝）

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警務處國家安全處高級警司李桂華表示，警方國安處今晨（8日）搜查一個位於八鄉的單位，檢獲一支P80自動手槍、3個彈匣、92發9mm子彈、防毒面具、彈弓刀、鐵蓮花及對講機等。警方軍械法證專家經初步檢查，發現該支手槍性能良好及具發射能力。兩名當時於屋內的36歲男子及32歲女子，兩人為夫婦關係及租住上址單位，報稱任職送貨工人，他們涉嫌無牌管有火器或槍械被捕，將被通宵扣查。

李桂華表示會調查案中物品用途是否涉及危害國家安全。（林朗天攝）

李桂華表示警方於「黑暴」期間的多次行動曾檢獲共4支P80手槍，於2019年12月曾有人於大埔以同類手槍作發射。李表示涉案手槍原產地為美國，警方會調查是次檢獲槍支及彈藥的來源，以及被列為戰略物資的軍用防毒面具的來源，及調查有關物品與過往案件有否關係，當中是否涉及其他計劃及用途，警方不排除有更多人被捕。

李桂華稱「一支槍我唔會話佢係好多，但個危險係好大。一支槍如果有 92 發子彈，諗到個損害性可以係好大」，又指近期有多宗涉及恐怖主義的活動，例如孤狼式襲擊、有人歌頌恐怖主義行為等，認為今次案中檢獲的物品令人擔憂，會調查其用途是否涉及危害國家安全。李桂華又重申無牌槍械及彈藥為嚴重罪行，最高可被判14年監禁，呼籲市民必以身試法。