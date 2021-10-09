獅子山風球｜旺角石屎搖搖欲墜　消防員到場拆除　無人受傷

撰文：翁鈺輝
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天文台在今日（10日）清晨發出8號風球。早上10時許，旺角黑布街及白布街大廈有2米長的石屎搖搖欲墜，有途人擔心有危險於是報警。消防員到場架起雲梯拆除，事件中沒有人受傷。

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