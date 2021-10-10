樂活道塌棚架．01專訪｜私家車遭棚架蓋頂　司機形容眼前一黑

熱帶氣旋「獅子山」影響下，本港連日來狂風暴雨，前日（8日）跑馬地樂活道亦發生棚架倒塌事故，壓毀兩輛私家車，一名女工人更命喪棚下。《香港01》記者聯絡到其中一名私家車司機，他憶述事發時「眼前一黑」，當刻沒意識到被壓在棚架下方，他遂即時煞車，幸沒有受傷，約20分鐘後在警員協助下離開車廂。他指在橫風橫雨的天氣下，向來會小心駕駛，車速減慢，但難以預料會發生今次的事故，至今仍猶有餘悸。



比華利山棚架倒塌，壓住兩輛私家車，包括麥先生駕駛的私家車（左車）。（陳浩然攝／資料圖片）

事發時，麥先生駕駛公司私家車沿樂活道下山前往工作，當時車內僅自己一人。他駛至近比華利山時，覺得大廈棚架並無異樣，未料到駛至F座對開時，「突然黑晒」，前方視線受阻。他即時煞車，而且車輛亦被棚架壓停。由於車門被竹枝及雜物阻擋，亦擔心自行離開車廂會有危險，遂沒有輕舉妄動。未幾他聽到車外有救援人員大叫﹕「有冇人呀！」他立即呼救，最終在被困約20分鐘後，在警員的協助下被帶至安全位置，幸沒有受傷。

由於私家車被壓在棚架下方，他未有即時查看車輛的損毀情況，惟據知車頂凹陷、玻璃碎裂，並被拖車拖往驗車中心。麥續指，駕車時遇上狂風暴雨的天氣，向來會小心謹慎，減慢車速，但今次事故突如其來，至今回想時仍感驚恐。至於車輛賠償問題，他相信公司會負責跟進。