黑吃黑｜24歲毒販遭中三童黨搶劫　失22包可卡因報警　3人同被捕

上周六（9日）8號風球下，將軍澳發生一宗黑吃黑的離奇劫案。一名有黑幫「和勝和」背景的24歲毒販早前收到一個陌生來電，要求交易22包可卡因，毒販未起疑心，冒着風雨帶貨截的士前往將軍澳寓安里，未料竟遭兩名中三男童從後以垃圾膠袋笠頭，更被奪去可卡因。毒販拼命追截，終於將軍澳醫院一處掘頭巷截獲其中一名14歲男童，並報警求助。警方調查後，即場拘捕毒販及該名男童，其後再於翠林邨拘捕另一名有份行劫的15歲男童，據悉他有「新義安」背景。



據了解，該名24歲姓林男子有「和勝和」背景，涉嫌販毒被捕。消息指，他與案中兩名中三男童互不認識。林早前接獲一個陌生來電，一名身份不明的買家要求購買22包可卡因，並提出上周六晚上在寓安里進行交易。林聞言後未起疑心，用手袋載着22包可卡因毒品及約3,000元現金，並截乘的士前往交易地點。

晚上7時許，林抵達寓安里後，突然遭兩名男子從後襲擊，被人用垃圾膠袋套住頭部，其中一男搶去林的手袋並逃之夭夭。林於混亂間捉住另一名劫匪，雙方一輪糾纏過後，劫匪成功掙脫及逃走。林立即尾隨追截，最終將劫匪逼入將軍澳醫院殮房樓梯一處掘頭路，林立即報警求助。

警方接報到場，以涉嫌行劫拘捕該名被截獲的14歲男童，惟林亦涉嫌販毒被捕。警方經進一步調查後，查識與在逃疑犯身份，並於昨（10日）凌晨零時許於翠林邨，再拘捕一名涉嫌行劫的15歲男童，據悉他有「新義安」背景。案件交由將軍澳警區刑事調查隊跟進，所有被捕人士被扣留調查。