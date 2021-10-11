人肉速遞｜的士屯門接載偷渡客　警拘4越南男女　檢大量避孕套

人肉速遞！警方今（11日）凌晨在屯門龍鼓灘截獲一輛市區的士，拘捕車內越南籍的3女1男非法入境者，搜獲大量避孕套及潤滑劑。警方稱，屯門龍鼓灘一帶是走私和偷渡入境黑點，警方連日在區內進行打擊相關違法活動，並於今晨在屯門龍鼓灘村附近發現一輛可疑的士，經追截後截停該的士，拘捕車內4名越南籍男女，分別涉嫌非法入境、協助及教唆他人非法入境。



今日凌晨1時許，青山分區人員在屯門龍鼓灘村附近發現一輛可疑的士，遂上前截查。惟該輛的士加速逃走，人員於是展開追截，最終在北朗村附近截停該輛的士。經調查後，警方拘捕的士上3名越南籍女子（介乎22至31歲），涉嫌非法入境，並在其隨身行李上檢獲大量避孕套及潤滑劑。

另外，人員同時在車內發現一名37歲持有臨時身分證的越南籍男子，他涉嫌協助及教唆他人非法入境被捕。警方稱案件仍在調查中，不排除有人安排人蛇偷渡來港從事賣淫活動。相距2小時，約凌晨3時許，警方接獲求助，指有人乘坐船隻從內地來港途中，船隻航行至本港機場以北沙洲海面引擎失卻動力漂流，水警接報到場，尋獲一艘快艇，船上9人包括4名內地男子、3名越南籍男子及兩名越南籍女子，全部9人涉嫌非法入境被捕。至於掌舵快艇的男子則告逃去。