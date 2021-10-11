荔景七旬翁身中多刀昏迷家中　警拘思覺失調兒子檢雙刀

葵涌發生一宗倫常血案，兒子涉以水果刀狂斬老父被捕。據了解，30餘歲男子今午（11日）購買兩把生果刀後，返回賢麗苑賢德閣住所，他報稱在單位內遭七旬老父襲擊，遂以水果刀還擊。老父無力反抗，全身多處中刀，不斷呼叫求救，鄰居聞聲後報警求助。警方及消防登門查探究竟，破門入屋後揭老翁倒臥血泊中，昏迷不醒，而施襲的兒子則平靜地坐在梳化，即時將他拘捕。據悉，被捕男子患有思覺失調。



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據了解，被捕的30餘歲男子任職文員，患有思覺失調，有長期服藥，需到葵涌醫院覆診。消息指，疑犯需按時到新生精神康復會，惟昨晚未有前往，而今晨亦沒有上班。

事發於今午4時許，警方接獲鄰居報案，指葵涌荔景山路賢麗苑賢德閣一單位內，傳出一名老翁多次求救的聲音。警方登門查探究竟，並召來消防員協助破門入屋，驚揭單位客廳滿地鮮血，一名七旬老翁倒臥血泊中，頭、頸及四肢皆有多處刀傷，昏迷不醒。涉嫌施襲的30餘歲兒子則平靜地坐在梳化，身旁有兩把染血生果刀，警方經盤問後將他拘捕。據悉，有人報稱下午3時許到深水埗購買了兩把水果刀，回家後遭父親襲擊，他遂以水果刀反抗。

晚上6時許，被捕男子被黑布蒙頭及鎖上手銬，由救護車送院治理。警方亦聯絡到老翁妻子協助調查。老翁妻子在醫院坐地抱頭痛哭，其家人在旁安慰。