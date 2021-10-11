水警殉職｜粤公安廳發布媒體影片　海陸空執法拉人過程曝光

粤港兩地聯手偵破香港「9·25案件」，拘捕兩名涉案疑犯，案中香港水警女高級督察林婉儀在反走私行動中墮海殉職，3名水警亦受傷。廣東省公安廳今日公布破案的同時，亦發布是次清灣行動的媒體片段，片中所見兩地大規模合作反走私，其間出動大批偵緝船隻，亦出動直升機，打擊走私集散地、裝卸區及中轉地等，重創走私犯罪集團。



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廣東省公安廳新媒體中心發布近期粤港兩地大型聯合反走私片段，據介紹上月30日粤港兩地警方高層透過緊急工作會晤，商定聯合打擊走私行動。至10月6日廣東省公安、海警等部門，與香港警方在粤港水域開展執法行動。行動期間，首次由公安、海警、海關緝私及海事海洋綜合執法部門，派出大批船隻組成執法編隊，並首次出動警用直升機。

今次的「清灣行動」由10月1日至7日持續進行，廣東省公安機關、廣東海警機構等，集中打擊高速快艇（大飛）走私違法犯罪活動，並對準打擊走私集散地、裝卸區及中轉地等。行動期間，共破獲55宗涉走私團夥案件，拘捕353名犯罪嫌疑人，查獲860艘大飛等非法船舶，清查非法船舶藏匿點、上岸點1413次，查處49間非法船廠、62個非法冷庫及交易場所，扣查進口發動機、車輛、凍品、油品以及一批違禁品。