西環的士司機遇襲死亡　警改列謀殺　追緝在逃外籍乘客

西環發生的士司機遇襲事件，今（12日）凌晨4時許，姓韋（48歲）男子駕駛一輛的士接載一名年約30多歲洋漢，駛至東邊街近皇后大道西時，他因故與乘客發生爭執，有人懷疑用硬物或利器，襲擊的士司機導致他頸部嚴重受傷，大量出血，登時陷入昏迷，送院搶救無效；涉案洋漢逃去無蹤。



遇襲重傷的士司機送院搶救無效。（黃偉民攝）

救護員趕至現場，立即為傷者止血急救，再由救護車送往瑪麗醫院搶救，惜告不治。警方封鎖現場調查，正了解事件始末，案件由「傷人」改列「謀殺」，暫未有人被捕，正追緝涉案乘客。據悉，的士當時的錶頭顯示約80元車資。現場地下則遺下一個「8字扣」，勾著兩個口罩及一頂鴨嘴帽。

今晨大批警員重返現場調查，並召來衝鋒隊及狗犬地毯式搜索，同時翻查附近閉路電視片段，初步掌握涉案洋漢特徵，身高1.78米，年約30至40歲，當時身穿黑衫黑褲。

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業界促警方盡快破案

事件震驚業界，港九新界的士司機總會主席李永祥表示，雖然過往曾有的士司機遇襲，但從沒搞出人命，希望警方盡快將兇徒繩之於法，還死者一個公道，他表示，的士司機是高危行業，接載形形式式乘客，尤其是夜更的士經常遇到醉酒人士，容易引起衝突，他呼籲同行盡量忍讓，遇到危險立即逃跑，確保安全後才報警。

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翻查資料，本港近年曾發生的士司機遇襲案件，當中涉及乘客爭執等案件。早於2014年12月4日，一輛的士駛經尖沙咀等客時，一名的士司機被另一司機打傷頭部，他一度陷昏迷送院救治。

2014年12月7日，荃灣有醉漢突然行為失常，爬上前座毆打司機臉頰，司機見狀向附近的警員求助，醉漢被制服拘捕。

今年3月初，一名的士司機途經紅磡時，與因行車速度響按催促，與私家車司機發生爭執。的士司機駛至旺角時，懷疑被對方設局圍毆，至於兇徒逃去無蹤。

今年3月27日，一名疑有黑社會背景的青年，在尖沙嘴區登上一輛的士，他疑被「仇家」截停追斬，的士司機無辜被扑頭襲擊。