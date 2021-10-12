卓悅美容3美容院突停業　受害者達593人涉$3,000萬　海關拘男董事

卓悅美容有限公司旗下美容中心「悅榕莊」、「Dr.Protalk」及「水云莊」，於上月1日突然宣布暫停營業，海關成立特別調查小組跟進調查，截至今（12日）早，海關接獲667宗投訴，當中涉及593名投訴人，涉款約3,000萬元，單一受害人最高涉款200萬元。海關調查證實美容中心在明知有欠租及租約期滿，不能繼續營運的情況下，仍然接受顧客購買預繳式服務，涉嫌違反《商品說明條例》不當地接受付款罪行。海關今日拘捕美容集團其中一名63歲男董事，他將會獲准保釋。



卓悅美容有限公司旗下三間美容中心於上月1日突然宣布暫停營業，海關接獲667宗投訴，當中涉及593名投訴人，涉款約3千萬，海關今早拘捕一名男董事。（黃偉民攝）

美容中心今年7月遭入稟追討欠租

海關不良營商手法調查第二組指揮官黃志聰表示，海關聯絡相關美容中心管業處及業主，了解美容中心宣布停業前的租務及營運情況，調查發現有欠租情況，最長達幾個月，更有業主早於今年7月入稟法庭追討欠租及申請拍賣美容中心物品。海關將深入調查被捕男董事在美容集團所扮演的角色，目前有證據顯示他知悉該美容集團的營運狀況。海關不排除會有更多人被捕，將會調查美容中心在宣布停業前的營運狀況、資金流向及有否作出異常促銷活動。

海關不良營商手法調查第二組指揮官黃志聰（黃偉民攝）

海關在接獲設訴後已即時聯絡每一位受害人，正陸續向每位受害人了解細節，目前最高涉款金額近200萬元。有受害人在不同時間購買不同類型套票，有受害人聲稱從未享用相關服務。黃志聰表示，相關銷售合約期為一年，但很多受害人稱銷售人員口頭承諾多於一年的有效期，而根據《商品說明條例》，商戶要遵守口頭承諾。