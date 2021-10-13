博愛女醫生院內身亡　遺書曝光死控上司醫療失誤及向家屬隱瞞

35歲新界西聯網麻醉科姓關女醫生，本周一（11日）被揭發在博愛醫院病房內疑注射不明液體身亡事件有新發展。警方事後在關醫生的手機發現遺書，交代因一宗病人失救事件自責而尋死。前立法會議員鄭松泰昨（12日）在網上披露聲稱屬於關醫生遺書，文中透露事件牽涉醫護人員管理失誤，導致病人搶救失敗，亦控訴管理層事後講解只是「走過場」，同時向失救病人家屬隱瞞手術期間的情況。醫管局回應稱有關個案已報警處理，新界西醫院​聯網表示會全力配合相關調查。



該遺書內容提及，病人失救事件發生於今年7月4日一宗緊急開腦手術，當時負責的麻醉科副顧問醫生被指在手術中出錯，病人接受「心肺復蘇術」近兩小時，最後搶救無效。關醫生當時負責處理隔離房另一宗婦產科手術，完成後走來幫手，她不滿副顧問醫生的處理手法一度發生爭執，病人最終情況急轉直下，需要心肺復蘇，使用名為 LUCAS 的自動心外壓機代替人手。

文中又提及：「佢俾（畀）LUCAS搓咗成個鐘搓到心口凹晒個樣，仲記得清清楚楚」。「睇住個patient（病人）明明可以救到但係management error（管理失誤）最後死咗，死之前仲要俾人搓足2個幾鐘，人嚟架，個patient/relative信你俾你GA你咁對人。」

合埋眼都會見到個凹咗心口

文中續稱：「我就好似個幫兇睇住個patient俾人整死而乜都做唔到」、「作為半個殺人兇手過咗兩個幾三個月，好攰，好似walking dead人唔似人鬼唔似鬼，合埋眼都會見到個凹咗心口」、「我認我係一嚿垃圾，但係都想對得住天地良心，對得住自己」。

關醫生亦控訴院方在事後，並無清楚如實向病人家屬交代事件，只是「走過場」，她同時自責，因自己怕事，「怕惹到examiner（即是手術中該名較資深麻醉科醫生），唔同『屋企人』講番清楚件事」。她最後選擇輕生。

據悉，關醫生對事件耿耿於懷，本月3日，她在博愛醫院工作期間病發，在博愛醫院留院，至本周一（11日）凌晨3時許，醫護人員巡房時，關並無異樣，至清晨6時許即發現她不省人事，延至8時38分證實不治。

醫管局：個案已報警處理 亦有機制跟進

警方在場調查，現場沒掙扎痕跡，沒可疑傷痕，病床抽屜內有三枝針筒，內有不明液體，關手臂有針孔，懷疑注射藥物致死。警方正調查有關液體成份，案件暫列「送院時死亡」跟進。據悉，警方其後在關的手機找到遺書，內容指今年7月4日一名病人進行搶救失敗後感沮喪和內疚而萌生死念。

醫管局回覆《香港01》查詢表示，就網上流傳的一些資料，新界西醫院​聯網重申，有關同事於院內離世的個案已報警處理，並轉交死因裁判官跟進，聯網會全力配合相關調查。醫院亦有恆常機制按需要跟進和審視個別臨床個案的處理；假如個案屬於死因裁判官條例下需報告的死亡個案，醫院亦會按法例作出轉介跟進。

新界西醫院聯網續稱，對一名醫生同事日前離世感到十分難過，會繼續與家屬保持密切聯絡並提供協助。

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