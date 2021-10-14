警巡查觀塘派對房間票控2人　25歲男涉用假「安心出行」被捕

警方昨（14日）搜查觀塘區，發現一間派對房間內，有2人未能出示安心出行紀錄及完成接種第一劑新冠疫苗證明被票控。另外1人展示懷疑虛假「安心出行」手機應用程式，涉嫌「使用虛假文書」被捕。



（警方圖片）

觀塘警區特遣隊聯同東九龍總區機動部隊人員昨（14日）凌晨約4時展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）的反罪惡行動，突擊搜查觀塘區，其間發現觀塘道404號一工廈的派對房間懷疑正在違規營業，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。

派對房間內共有14名顧客，其中有2人未能出示安心出行紀錄及完成接種第一劑新冠疫苗證明，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。人員遂向他們發出定額罰款通知書。其中1名25歲男顧客向警方展示懷疑虛假「安心出行」手機應用程式，涉嫌「使用虛假文書」被捕。另外，2名23歲男負責人則涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕，他現正被扣留調查。

根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）訂明，派對房間進行營業，顧客及員工必須完成接種第一劑新冠疫苗。另外，處所負責人亦應確保顧客在進入處所時，用手機應用程式掃瞄安心出行二維碼。在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。