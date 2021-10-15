西環的士兇案｜車Cam揭疑兇隨機犯案　上車十多秒即下毒手

西環東邊街的士司機兇殺案，31歲男疑兇蔡南生潛逃一日後，前日（13日）終於在南丫島落網。今（15日）晨９時許，男死者韋劍雄的親友到西環域多利亞公眾殮房認屍，神情哀傷，逗留約1小時後離開。

消息指，根據涉事的士車Cam片段顯示，疑兇上的士約十多秒，司機即中刀濺血，兩人疑未發生爭執，相信疑兇是在沒有預謀及動機下犯案，不排除是隨機犯案，隨意找人襲擊。



消息指，警方重點調查疑犯的犯案動機及精神狀態，根據閉路電視片段顯示，案發當晚，疑兇離開酒店後欲電召的士，惟職員表示深夜難以電召的士，疑兇遂自行走到街頭截乘死者駕駛之的士，死者當時亦臨近交更，不料橫遭不幸。

死者韋劍雄原本即將交更，因接載疑兇橫遇不幸。（黃偉民攝）

疑兇蔡南生疑無目標下隨意犯案。（警方提供）

疑兇疑無既定目標 隨機犯案

據涉事的士車CAM片段顯示，疑兇上車約十多秒，司機即中刀，並以手掩著頸部傷口及衝出車外，兩人疑未有發生爭執，不排除疑兇突然施襲，司機始料不及遇襲重傷。附近天眼亦拍攝到疑兇上車前，曾在街頭左顧右盼，相信沒有預謀及動機下犯案，也沒有既定目標，只是隨機犯案，死者陰差陽錯接載疑兇上車。

警務處公共關係科總警司郭嘉銓今晨接受商台節目《晴朗的一天》電話訪問時稱，前日警方接獲外籍女子 Tracy報案，指疑兇正身處南丫島，當時Tracy決定拖延時間。警方亦提醒報案人要注意安全，因疑兇可以在好短時間內變得兇暴及暴力。

郭嘉銓指，Tracy報案時已有其他警員掌握當時的情況，亦已經有警員趕往現場，最終將疑兇拘捕。他形容，疑兇被捕時沒有反抗，身上亦沒有任何武器，但警員在附近搜索時發現有摺刀，如疑兇突然間變得兇暴，亦可在短時間取得摺刀。

郭嘉銓指，警方案發後隨即發佈疑兇近照，有助市民提供資料。而日後如市民遇到類似情況，亦可採取「閃避求」策略，即找安全路線撤離（閃），或可掩護的地方（避），再致電999通知警方（求）。另外，警方已設熱線電話，如市民在案發當晚，路經事發地點及知道，可致電97091695與警方聯絡。